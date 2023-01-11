Среда, 11 Января 2023 11:22

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении требует конфискации имущества бывшего мэра Еревана, ныне депутата фракции <Честь имею> Тарона Маргаряна.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Управление по конфискации имущества незаконного происхождения ведомства обратилось в суд с иском конфисковать в пользу Республики Армения имущество Т.М и 6 аффилированных с ним лиц, 6 жилых домов, расположенных в административном районе Аван города Еревана, объект общественного назначения, особняк, расположенный в городе Джермук Вайоцдзорской области, два транспортных средства, а при невозможности конфискации подлежат их средняя рыночная стоимость, которая составляет 1 млрд. 528 миллионов 800 тысяч 500 драмов.

Конфискации подлежат также средства, участие в одном юридическом лице; средняя рыночная стоимость одного недвижимого и трех движимых объектов в Ереване; 853 млн 402 тыс. 782 драма, из которых 755 млн 154 тыс. 928 драм в качестве остатка незаконных денежных средств и 98 млн 247 тыс. 854 драм, которые не обоснованы законными доходоми лица, имеющее незаконное происхождение, переданное добросовестному приобретателю или не может быть идентифицировано и конфисковано.

В Генпрокуратуре напомнили, что 27 декабря 2022 года Антикоррупционный суд принял к рассмотрению двадцать четвертый иск прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения.