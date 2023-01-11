Среда, 11 Января 2023 11:20

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ 2023 года, министр иностранных дел Республики Северная Македония Бужар Османи внимательно следит за ситуацией вокруг Лачиснкого коридора.

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, об этом Османи заявил в ходе отдельных телефонных разговоров с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

В Организации подчеркнули, что разговоры с министрами были посвящены ситуации в регионе Южного Кавказа с особым акцентом на Лачинский коридор.

"Османи подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией вокруг Лачинского коридора. Он выразил озабоченность по поводу его воздействия на повседневную жизнь гражданского населения. Он призвал все стороны ослабить напряженность и начать конструктивный и продуктивный диалог.

Действующий председатель отметил, что установление мер по укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, как часть инструментария ОБСЕ, являются ключевыми элементами для преодоления текущих проблем, которые затрагивают людей на местах.

В этом контексте Османи подтвердил свою готовность к личному участию, чтобы помочь разрядить напряженность и внести свой вклад в усилия по достижению устойчивого мира", - говорится в сообщении, и отмечается намерение Османи совершить отдельные визиты в Армению и Азербайджан.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С полудня 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.