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АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов. Об этом сообщает пресс-служба главы НКР.
Согласно указам: Србуи Арзуманян освобождена от должности первого заместителя руководителя Аппарата Президента Республики Арцах и назначена министром юстиции Республики Арцах.
Арам Саргсян назначен министром градостроительства Республики Арцах.
Давид Бабаян освобожден от должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Арцах.
Министром иностранных дел Республики Арцах назначен Сергей Казарян, будучи освобожденным от должности Постоянного Представителя Республики Арцах в Республике Армения.
Армен Мангасарян назначен министром социального развития и миграции Республики Арцах.
В тот же день президент утвердил решение правительства об освобождении Армена Мангасаряна от должности председателя комитета по жилищным вопросам Республики Арцах. Обязанности председателя комитета по жилищным вопросам Республики Арцах временно возложены на заместителя председателя комитета Инну Ишханян.
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|В Госдепе США воздержались от оценок отношений между Россией и Арменией
|Парламентская делегация Франции почтила память жертв Геноцида армян
|Азербайджан и Италия расширяют оборонное сотрудничество
|Американские сенаторы призывают президента США оказать гумпомощь Арцаху и привлечь Азербайджан к ответственности за блокаду
|Мирзоян рассказал Дарчиашвили об ухудшающейся день ото дня гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|РФ, США и Франция обязаны положить конец преступной вседозволенности Азербайджана - Омбудсмен Арцаха
|Азербайджан стремится подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке - Арарат Мирзоян
|Баку, наконец, признал, что претензии по поводу так называемого коридора, не имеют ничего общего с трехсторонним заявлением от 9 ноября - МИД Армении
|Пашинян отметил взаимопонимание между Арменией и Грузией по вопросам безопасности, политического и регионального значения
|Бенефициар «Силы одного драма» в январе - образовательная программа «Талентум»
|Серж Саргсян: Правители Армении осуществляют бездумную политику
|HRW: Политическая напряженность и растущая неуверенность из-за неурегулированного конфликта вокруг Нагорного Карабаха доминировали в событиях в Армении
|Армения планирует перейти на ID-карты нового поколения
|Посольство Франции обнародовало повестку визита Яэль Брон-Пив в Армению
|HRW: В 2022 году ситуация с правами человека в Азербайджане не улучшилась
|Жанна Андреасян: Наша первоочередная задача - реорганизовать Совет Университета им. В. Брюсова
|Турколог обрисовал будущее Армении и Арацаха в случае бездействия
|Эпоха мира в действии: В след за электричеством Азербайджан лишил Арцах и интернета
|В МИД Армении прокомментировали заявление Секретариата ОДКБ
|Спикер: власти Армении не вмешиваются в переговоры по разблокированию Лачинского коридора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения и Лаос введут безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов
|Армения оказалась на 79 месте в Индексе паспортов мира по итогам 2022 года
|Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по идентификационным картам
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|Госминистр Арцаха: Мы боремся за наше право жить на своей земле
|Захарова: Авантюристы, призывающие указать российским войскам в Армении на дверь - не отдают себя отчета в последствиях такого шага
|Захарова: Москва намерена заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора
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|Социалистический Интернационал выражает обеспокоенность блокированием Лачинского коридора
|Никол Пашинян поручил создать старшие школы искусств и школы для подготовки будущих офицеров
|Американский дипломат: Готовность Азербайджана морить голодом армян Нагорного Карабаха показывает пустоту его гарантий
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|Халк Маслахаты станет высшим представительным органом, а парламент – однопалатным
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|Валерии Буайе: Мы объединились перед Национальным собранием Франции, призвав к решительным действиям против Азербайджана
|Католикос Великого дома Киликийского на встрече с послом США в Ливане коснулся сложной ситуации вокруг Арцаха из-за блокады Бердзорского коридора
|Донфрид призвала Мирзояна и Байрамова заняться поиском дипломатического решения ситуации вокруг Лачинского коридора
|Секретариат ОДКБ не получал официального уведомления от Армении об отмене учений "Нерушимое братство-2023"
|Совбез НКР призвал власти Армении продвигать на международной арене принцип права народа Арцаха на самоопределение
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