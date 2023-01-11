В тот же день президент утвердил решение правительства об освобождении Армена Мангасаряна от должности председателя комитета по жилищным вопросам Республики Арцах. Обязанности председателя комитета по жилищным вопросам Республики Арцах временно возложены на заместителя председателя комитета Инну Ишханян.

© 1991-2022 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.