Среда, 11 Января 2023 11:18

АрмИнфо.В 2023-м году у Армении будет последний шанс на заключение мирного договора с Азербайджаном. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

"Мы можем долго обходиться без мирного договора, он и не нужен нам. Но посмотрим, что будет потом? Поэтому полагаю, что они услышат наши месседжи и сделают правильные выводы. Потому, что далее следует 2024 год, а потом, в 2025 году завершится миссия российских миротворцев. Они должны видеть чуть дальше своего носа ", - сказал Алиев.

Касаясь блокады Арцаха, Алиев выразил гордость теми, кто уже месяц стоит там. При этом, он заверил, что мол там не может быть и речи о блокаде, поскольку оттуда проехали около четырехсот грузовых автомобилей миротворцев.

"Конечно, все транспортные средства, проезжавшие оттуда даже до нынешней акции, находились под контролем. Как мы узнали о том, что иранские машины везут туда топливо? Мы увидели там. Хотя иранская сторона ранее пыталась отрицать это. Они даже устанавливали на иранские машины фальшивые армянские номера, пытаясь на таком примитивном уровне обмануть нас", - сказал Алиев, возомнивший себя пупом земли.

Касаясь требований азербайджанской стороны, Алиев отметил, что они требуют мониторинг, инспектирование, прекращение "незаконной эксплуатации, и мы добьемся этого". "Поэтому называть события, происходящие на дороге через Лачин, блокадой - просто бессовестно", - продолжил цинично верховный диктатор Азербайджана.

Затем он раскритиковал Индию за продажу вооружения Армении, как будто только им дозволено вооружаться до зубов и терроризировать мирное население.

"Какие бы вооружения не получала Армения, это их не спасет и я об этом говорил не раз. К сожалению, определенные силы в Армении не отказываются от реваншистских планов. Однако мы все отслеживаем и примем упреждающие меры, если возникнет угроза Азербайджану", - продолжил нести бред для внутренней аудитории Алиев.

Затем, окрыленный поддержкой Турции Алиев отметил, что граница с Арменией будет проходить там, где Баку посчитает, поскольку она не делемитирована. В этом ключе он добавил, что в интересах Армении, а не Азербайджана провести эту делимитацию.

Он также обвинил Минскую группу ОБСЕ в лице Франции в попытках оттянуть урегулирование нагорно-карабахского конфликта, обвинил Париж во лжи и потребовал извинений. Правда о каких извинениях не уточнил, и какой лжи, если были фактические доказательства обвинений, озвученных тогда французской, да и не только французской стороной, в том числе и по части задействования Азербайджаном в конфликте террористов и наемников с Ближнего востока.

Со всем разоткровенничавшись Алиев также признался, что ни о каком так называемом Занкегузрском коридоре в трехстороннем заявлении не было, и он его внес в оборот, через какой-то интервал времени после начала переговоров.