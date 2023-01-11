Среда, 11 Января 2023 11:16

АрмИнфо.С назначением на должность министра внутренних дел РА Ваге Казаряна, практически оказался заблокированным путь к осуществлению реальной, глубокой и полноценной реформы Полиции Армении.

Об этом говорится в заявлении Координационного совета по полицейским реформам, состоящего из трех неправительственных организаций - Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи, <Союза информированных граждан> и правозащитной организации <Друг водителя>.

"После революции 2018 года ожидался процесс радикальных и существенных реформ в системе Полиции РА. В 2020 году Правительство РА утвердило стратегию реформ, разработанную Министерством юстиции РА, в которой нашли отражение основные проблемы системы и разумные, выполнимые решения для их решения, также был создан Координационный совет по реформе полиции, возглавляемый премьер-министром РА. С самого начала у неправительственных организаций высказывались опасения по поводу перехода к сегментарной реформе полиции вместо системных изменений, в частности, введения Патрульной службы. Тем не менее, неправительственные организации внесли большой вклад в создание новой службы. Главной целью было поддержать глубокие, реальные, институциональные и ценностные реформы правоохранительной системы, видя определенную политическую волю со стороны властей>, - говорится в заявлении.

Однако, как считают авторы документа, в последние два года стало очевидным, что даже процессу отраслевых реформ активно сопротивляется руководство полиции, в том числе, начальник Полиции РА Ваге Казарян и его заместитель Камо Цуцулян, что выразилось в девальвации процесса реформирования, нормальной работе реформируемых подразделений, извращении принципа равной ответственности всех перед законом, покровительством кадровым назначениям и поддержке коррумпированным интересам. <Примеров, зафиксированных НПО, множество: попытки уволить патрульных, останавливавших машины высокопоставленных лиц, случаи присвоения офицерских званий знакомым и родственникам, попытки сделать график патрульно-постовой службы максимально неудобным, попытки направить 20 сотрудников дорожной полиции в Патрульную службу без проведения проверок и иных экспертиз, умышленного затягивания на месяцы ремонта вышедших из строя патрульных машин. Однако упомянутые ниже организации гражданского общества решили и дальше поддерживать процесс создания МВД и рассчитывали, что будет назначен гражданский министр, не ограниченный связями и сомнительными традициями внутри системы, а обладающий предпосылками для общественного доверия, благодаря его хорошему поведению и законопослушанию, внимательного к правам человека и ценностям демократии>, - подчеркивается в заявлении.

Тем не менее, как напоминают его авторы, 9 января 2023 года по представлению премьер-министра Никола Пашиняна начальник полиции Ваге Казарян был назначен министром внутренних дел РА. <Вместо того, чтобы предотвратить вышеперечисленные вызовы, подрывающие процесс реформ, политическая власть такими назначениями, по сути, не только поощряет тех, кто сопротивляется процессу реформ, но и разрушает доверие к процессу формирования МВД. Мы, нижеподписавшиеся неправительственные организации, члены Координационного совета по полицейским реформам, считаем, что, с назначением на такие ключевые посты подобных лиц, практически полностью блокируется путь к осуществлению реальной, глубокой и полноценной реформы полиции. Более того, мы считаем, что эти назначения неизбежно приведут к новому расцвету меценатства и других проявлений коррупции в системе и восстановлению иных традиций, диаметрально противоположных ценностям реформ. В связи с этим Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, <Союз информированных граждан> и правозащитная организация <Друг водителя> прекращают свою деятельность в Координационном совете по реформе полиции и рабочих группах, считая ее бессмысленной в сложившейся ситуации. И хотя потребность в глубоких, институциональных и реальных реформах полиции в Армении очень велика, мы считаем, что в случае с назначением генерала Ваге Казаряна на пост министра внутренних дел невозможно провести ни глубокие, ни институциональные, ни реальные реформы>, - подчеркивается в заявлении.

При этом неправительственные организации продолжат следить за процессом формирования МВД.