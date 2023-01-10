Вторник, 10 Января 2023 21:10

АрмИнфо. Азербайджан обязан без каких-либо предварительных условий восстановить режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020г. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

Как говорится в сообщении МИД, Мирзоян представил собеседнику ухудшающуюся день ото дня гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате блокирования Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Он подчеркнул, что якобы экологические обоснования, представленные азербайджанской стороной в закрытии Лачинского коридора и озвученные обвинения, являются ложными.

Глава МИД представил также собеседнику процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.