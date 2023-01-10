Вторник, 10 Января 2023 17:41

АрмИнфо.Клиенты ВТБ (Армения) за 11 месяцев прошлого года перевели в Россию свыше 16 млрд драмов, совершив более 50 тысяч транзакций. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель числа переводов вырос на 69%.

В декабре банк расширил функционал переводов, и теперь жители республики могут совершать операции в драмах без затрат на конвертацию.

Для совершения перевода средств из Армении в Россию в драмах РА необходимо открыть счет в валюте страны отправителя и указать номер счета получателя в драмах в ВТБ. Услуга доступна во всех отделениях республики, в дальнейшем банк планирует реализовать ее и в дистанционных каналах. Сумма поступит на счет российскому получателю в течение одного дня. Клиент может обменять драмы на другую валюту в отделениях банка в России или сконвертировать по выгодному курсу в ВТБ Онлайн. Комиссия за каждую транзакцию составляет 2% от суммы, минимальный размер - 1,5 тысячи драмов РА.

«Мы продолжаем наблюдать тренд роста объема трансграничных переводов из Армении в Россию. За 11 месяцев прошлого года жители республики перевели российским пользователям более 16 млрд драмов РА, а число транзакций достигло 52 тысячи, что на 69% выше результатов прошлого года. В новых финансовых условиях значительно изменились привычные нам способы перечислений средств за рубеж, к тому же, операции по обмену валют стали значительно дороже. На этом фоне ВТБ разработал услугу для клиентов, которые регулярно совершают денежные переводы в Россию – новый сервис поможет получать средства напрямую на счета в драмах РА без дополнительных конвертационных потерь» - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – председателя Директората банка ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.

В прошлом году ВТБ активно разрабатывал альтернативные возможности трансграничных переводов. Банк запустил денежные переводы из России в Армению в драмах РА по банковским реквизитам получателя. Для этого пользователю ВТБ Онлайн достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа. Также банк реализовал свой собственный сервис в республике – мгновенные перечисления на счет или карту от российских клиентов через ВТБ Онлайн в драмах по номеру мобильного телефона. Армения стала первой страной, где запущен новый функционал.



Подробную информацию по переводам можно получить на официальном сайте ВТБ (Армения), в отделениях банка или позвонив в контактный центр по номеру 8787.