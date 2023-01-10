Вторник, 10 Января 2023 17:37

АрмИнфо.Экс-вице спикер парламента Армении, член Республиканской партии Эдуард Шармазанов назвал вероятные причины отказа Еревана принять учения ОДКБ.

Так, политик не исключил тот факт, что Россия намеревалась ввести в Армению средства и не покидать территорию страны после окончания

учений ОДКБ, предотвратив новую турецко-азербайджанскую атаку.

"Но Никол с подбивания Турции и НАТО отменил учения ОДКБ в Армении и подобно "троянскому коню" расчистил путь для реализации турецко-азербайджанской программы. Насколько человек должен быть политически недееспособным, чтобы сказать, что российское военное присутствие представляет угрозу для Армении", - сказал Шармазанов.

При этом политик отметил, что если бы не Россия, Турция вторглась бы в Армению и в мае 1992 года и в октябре 1993 года (первый президент РФ Борис Ельцин написал письмо главе Турции, предупредив о последствиях в случае вмешательства в конфликт - ред.).

"Если бы не помощь России, вряд ли мы победили бы азербайджанцев. Если бы осенью 2020 года не было России, вы бы уже давно отдали Арцах Азербайджану.

Этот тезис Никола - турецкий тезис, согласно которому, якобы "если бы Россия не пришла на Кавказ, не было бы и геноцида армян".

Если бы не Россия, восстановить армянскую государственность в начале 20 века было бы сложно, а мы, армяне, уже из государствообразующей нации поднялись бы до "тасовщиков", торгующих за турок . Возможно, мечта Никола была именно об этом, стать "тасовщиком" турок", - резюмировал Шармазанов.

Отметим, что сегодня в ходе пресс-конференции премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в республике в 2023 году и в "этих условиях". По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении. "Эти учения, по крайней мере в этом году, не состоятся", - заявил Пашинян.

Более того, премьер РР заверил также, что мол Азербайджан и Запад рассматривают Россию в Армении как угрозу, на фоне процессов вокруг Украины.

Добавим, что Кремль уже отреагировал на заявление Пашиняна по части ОДКБ, отметив, что Москва будет прояснять этот вопрос.

Добавим также, что в конце декабря тогдашний Генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе итоговой пресс-конференции на уточнение, что из себя представлял проект решения о мерах помощи Армении и предполагал ли он оказание военно-технической помощи сказал, что не будет детализировать, потому что проект решения, представленный главам государств, носит гриф секретности.

"Но, там действительно был пункт, который предполагал оказание военно-технической помощи. Хотя определенного перечня не было, в ходе миссии ОДКБ на границу от Армении был получен запрос о необходимой технике и вооружении", - сказал он, еще раз подчеркнув, что пакетом помощи предусматривалось военно-техническое содействие.

"Но, это не значит, что завтра же после подписания документа прилетел бы самолет с необходимым Армении вооружением. Но это давало бы возможность Министерствам обороны работать по этому перечню и реализовывать, если главы государств утвердят. Причем на разных уровнях - что-то в качестве помощи, что-то по внутренним ценам", - пояснил Генсек ОДКБ.