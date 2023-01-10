Вторник, 10 Января 2023 17:37

АрмИнфо.Секретарь Совбеза РА Армен Григорян принял членов группы технической оценки ЕС во главе с Марчином Видрой. На встрече также присутствовала глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, приветствуя визит членов группы в Армению, секретарь Совета безопасности высоко оценил деятельность завершившейся 19 декабря 2022 г. миссии наблюдателей ЕС и еще раз подтвердил готовность Армении содействовать деятельности новой гражданской миссии.

Стороны коснулись рамок деятельности новой гражданской миссии ЕС, ее развертывания и обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что 20 декабря 2022 года верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что 19 декабря мониторинговая группа ЕС в Армении (EUMCAP), запущенная в октябре, завершила свой мандат. Боррель напомнил, что миссия была развернута 20 октября на основании договоренности между лидерами Армении, Азербайджана, Совета Европы и Франции с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации на местах. Совет - по согласованию с властями Армении - решил, что существующая миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM в Грузии) направит в Армению временную группу помощи в планировании, чтобы повысить осведомленность ЕС о ситуации с безопасностью и внести свой вклад в планирование и подготовку возможной гражданской миссии по Общей политике безопасности и обороны (CSDP) в стране.