Вторник, 10 Января 2023 17:34

АрмИнфо.Новоназначенный Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов представлен Секретариату ОДКБ и членам Постоянного совета Организации.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, он был представлен 10 января 2023 года Государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.

"Кандидатура Имангали Нургалиевича Тасмагамбетова была выдвинута руководством Казахстана и утверждена Решением СКБ ОДКБ 23 ноября 2022 года. Он будет исполнять обязанности до 31 декабря 2025 года", - сказал Александр Вольфович.

Он отметил, что И.Тасмагамбетов в разные годы занимал различные государственные должности в Республике Казахстан.

"Его богатый опыт как политика и государственного деятеля позволяет быть уверенным в успешной реализации возложенной на него ответственной миссии Генерального секретаря ОДКБ. Это придаст новый импульс нашей Организации, повысит эффективность ее реагирования на современные вызовы и угрозы, а также укрепит роль и место ОДКБ", - подчеркнул председатель КССБ.

Обращаясь к членам Постоянного совета и заместителям Генерального секретаря, начальнику Объединенного штаба и руководителям подразделений Секретариата ОДКБ, Имангали Тасмагамбетов сказал, что назначение на пост Генерального секретаря ОДКБ для него огромная честь и большая ответственность.

"Хочу высказать слова благодарности и признательности главам государств - членов ОДКБ за доверие возглавить рабочую структуру Организации".

На этом посту он сменил Станислава Зася от Беларуси.