Вторник, 10 Января 2023 17:32

АрмИнфо.Страны Европы и США не намерены помогать армянской стороне в урегулировании конфликта (вокруг Нагорного Карабаха - ред.), рассказал радиостанции "Говорит Москва" первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"В этой ситуации заявления о том, что Армения не будет чего-то делать в отношении ОДКБ, никак не усиливают Армению. А только свидетельствуют о том, что правительство Пашиняна идёт курсом смены союзника, желая привлечь в регион Запад. В надежде на то, что Запад, Соединённые Штаты, Франция помогут справиться с Турцией и Азербайджаном. Но они этого никогда не делали, и делать не будут, я уверен. Потому что для них важнее всего, особенно Соединённым Штатам, убрать из этого региона Россию. Всё остальное, судьба армянского населения и Нагорного Карабаха, их интересует в очень малой степени", - отметил российский депутат.

При этом Затулин считает, что на мнение стран Запада могут влиять армянские диаспоры, которые борются за независимость Нагорного Карабаха. Однако, по его словам, их возможности ограничены.

"В силу этого, всё то, что сейчас происходит - это манёвры правительства Пашиняна, который уже откровенно последние полгода ведёт работу, чтобы поменять своих союзников. Вместо России - Запад. И то, что сделаны эти заявления одновременно, говорит о том, что они в правительстве Армении играют. С одной стороны заявляют о желании принять российский вариант [урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе - прим. ГМ], не говоря какой. А с другой стороны одновременно говорят о нежелании принимать активное участие в ОДКБ, прекрасно понимая, что ОДКБ - это союз, созданный Россией", - сказал он.

Ранее Затулин в беседе с "Говорит Москва" предрёк тяжёлые переговоры по вопросу Нагорного Карабаха. Депутат отметил, что будет идти речь о статусе спорной территории.

Отметим, что сегодня в ходе пресс-конференции премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в республике в 2023 году и в "этих условиях". По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении. "Эти учения, по крайней мере в этом году, не состоятся", - заявил Пашинян.

Более того, премьер РР заверил также, что мол Азербайджан и Запад рассматривают Россию в Армении как угрозу, на фоне процессов вокруг Украины.

Добавим, что Кремль уже отреагировал на заявление Пашиняна по части ОДКБ, отметив, что Москва будет прояснять этот вопрос.