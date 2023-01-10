Вторник, 10 Января 2023 17:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 58-72 на улице Пушкина, абоненты-жильцы жилых домов 7-17 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-91/3 на улице Фанарджяна;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улица Араратяна в городе Веди; частично улицы Абовяна, Грибоедова в городе Арарат;

11:00-16:00 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично квартал “Нораван”, частично улицы Амбардзумяна, Прошяна в городе Ехегнадзор;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 частично община Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-13:30 села Лусакунк, Хачахбюр, Гегакар, Торфаван, Ваневан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ануш кнар”, “Капавор”, ‘Гога ев Седа Арутюняннер”, “ХАГА”, воинская часть, станции сотовых операторов ‘Виваселл-МТС”, “Юком”, села Гандзак, Цахкашен, участок, получающий питание от Сарухана, в селе Ацарат, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, ‘Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-13:00 улицы Мясникяна, Торосяна, Ширака, С.Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак;

12։00-17:00 села Катнарат, Катнахбюр, Урасар, Арманис;

в Тавушской области:

11:00-13:00 села Гош, Неркин Гош;

в Сюникской области:

10:30-11:00 село Вериншен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 48 на пр. Маштоца, абоненты-жильцы жилого дома 8 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 106/1, 106/2, 151/2, 171 на улице Саркавага, частные дома 1-21 на 6-ом переулке Саркавага, жилые дома 33, 33/2, 35/1, 35/2, 35/20, 37 на Тбилисском шоссе;

11:00-14:00 собственные дома 2-50 на 1-ой улице Вардашена, 1-22 на 2-ой улице, 1-37 на 5-ом переулке Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:30-13:30 частично село Айгаван; села Воскетап, Покр Веди, Таперакан, Аралез, Нор Кянк;

11:00-15:00 частично село Мргавет;

11:00-16:00 частично село Бердик;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Микояна, Севака в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-16։00 жилые дома 1-50 в кв. “Микро” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

13:00-14:00 частично село Балаовит.