Вторник, 10 Января 2023 17:28

АрмИнфо. В ходе процесса делимитации будет обсуждаться также вопрос анклавов и оккупированных территорий. Об этом 10 января на пресс-конференции заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, сделало ли правительство Армении все от него зависящее, чтобы Арцах имел альтернативную дорогу, связывающую с Арменией.

В конце декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения должна <освободить 8 азербайджанских сел (анклавов), остающихся под армянской оккупацией>, <в которых на протяжении столетий проживали азербайджанцы>.

По словам Пашиняна, много вопросов предстоит решить в процессе делимитации. <Сейчас, например, говорят, есть тема анклавов. И у нас есть эта тема, есть Арцвашен в конце концов, который является суверенной территорией Армении и находится сегодня под контролем Азербайджана>, - сказал он.

Есть определенные темы, которые, по его словам, используются для того, чтобы оказать психологическое давление и вызвать потрясения в армянском обществе.

Он напомнил, что Азербайджан оккупировал районы Армении не только в 2021 году, но и с 90-ых. Например, большую часть села Паравакар, села Беркабер и Вазашен Тавушской области РА. В ходе процесса делимитации, по словам премьера, эти вопросы будут обсуждаться. <Не нужно создавать атмосферу паники по этим вопросам. Будут обсуждаться все вопросы>, - отметил премьер.

Как отметил премьер, в рамках данной политики, Баку проводит перепись граждан, мигрировавших из Армении. При этом, в Армении в отношении азербайджанцев насилия не применялось, между тем армяне, были вынуждены покинуть Баку и Сумгаит из-за погромов. <Азербайджанцы решили продать дома и уехать из Армении. А сколько насильственно перемещенных людей мы знаем, которые имели возможности продать дом в Азербайджане. Есть имущественный вопрос этих людей, и все они надеются, что на основе этих заявлений смогут обратиться к полномочным органам Армении для защиты своих имущественных прав>, - отметил Пашинян.

Говоря о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе в 2025 году, премьер Армении сказал, что не стоит опережать события. Еще предстоит оценить ситуацию и наметить планы на будущее.