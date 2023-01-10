Вторник, 10 Января 2023 17:22

АрмИнфо.Азербайджан не возвращает пленных армян, чтобы использовать это как рычаг давления на Армению, чтобы правительство принимало решения вразрез с интересами РА, в том числе под влиянием внутреннего давления. Об этом 10 января заявил на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян.

По словам премьера, в настоящее время ведутся поиски пропавших без вести, а также тел погибших. После 13 сентября, напомнил Пашинян, в Армению были возвращены 17 военнопленных, усилия в этом направлении продолжаются.

Как считает Пашинян, вопреки заявлению от 9 ноября 2020 года Азербайджан не возвращает пленных, используя это, в том числе, как рычаг давления на Армению, чтобы правительство Армении, в том числе под влиянием внутреннего давления, принимало решения, не соответствующие интересам Армении. <Но мы продолжим наши усилия. Достаточно ли этих усилий? По нашей оценке, пока пленные не будут возвращены, этих усилий недостаточно. Поэтому нам нужно найти другие способы решения этой проблемы>, - сказал он, подчеркнув, что на сегодня около 200 человек все еще считаются без вести пропавшими в результате 44-дневной войны.