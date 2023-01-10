Вторник, 10 Января 2023 17:20

АрмИнфо. <Я не считаю, что большая часть публикаций, касающихся закупок вооружений, делаются из добрых побуждений, а тем более, дают пользу стране>, - заявил 10 января на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, не следует сегодня публично обсуждать вопрос о приобретении на нужды вооруженных сил страны вооружений и техники.

<То, что сегодня мы столкнулись с очень серьезными проблемами в сфере безопасности, является очевидным фактом, который невозможно опровергнуть. Но то, что делается все возможное для решения этих проблем, также становится очевидным, хотя бы на основании тех цифр, которые заложены в госбюджете страны>, - сказал премьер-министр РА, добавив, что и выполнение бюджета 2022 года, и положения госбюджета текущего года, говорят о многом.

В то же время, глава правительства подчеркнул, что для обеспечения мирной повести вопрос с боеспособностью вооруженных сил страны является крайне важным, но и с боеспособностью армии невозможно решить проблему мирного договора с Азербайджаном. <Насколько бы наша армия не была боеспособной, всегда найдутся другие армии, которые окажутся более боеспособными>, - заметил премьер- министр, добавив, что мирная повестка не может быть ложной. <Никто не сможет опровергнуть необходимость в мирной повестке, и никакие события не должны отвести нас от данной необходимости и видений. Мы продолжим идти по этому пути. К каким результатам могут привести провокации со стороны Азербайджана, в том числе, путем проведения военных учений? Они преследуют лишь одну цель: сорвать мирную повестку>, - подчеркнул глава правительства, указав на очевидность агрессивной политики Азербайджана в отношении Армении.

Пашинян заметил, что любые разговоры вокруг Арцаха официальный Баку воспринимает как провокации против его территориальной целостности, приводя в качестве доказательства аргумент о том, что Армения якобы не признает территориальную целостность Азербайджана, и, как следствие, Баку, в свою очередь, не признает территориальную целостность Армении. <Провокации Азербайджана на суверенной территории Армении свидетельствуют об одном: Азербайджан никогда не признает территориальной целостности Армении. Более того, он ставит перед собой задачу расширения оккупированных территорий>, - заявил Пашинян, отметив, что в настоящее время в Азербайджане идет подготовка к проведению переписи азербайджанцев, в свое время покинувших Армению. Впрочем, как заметил глава правительства, аналогичная перепись проводится и в Армении в отношении армянских беженцев из Баку, Сумгаита, Шаумяна, Геташена и других населенных пунктов Азербайджана. При этом, подсчитывается размер материального ущерба, понесенного армянскими вынужденными переселенцами. В то же время, премьер-министр подчеркнул важность управляемости враждебных настроений, что необходимо для достижения мирной повестки. <Азербайджан считает, что добился военных успехов, и считает необходимым получения максимума от этих успехов. Армянская сторона не извлекла максимума в результате победы в первой арцахской войне, и, скорее всего, Азербайджан стремится не повторить этой ошибки сегодня>, - заявил премьер-министр.

Отметим, что в вопросе закупок вооружений и техники общественность Армении зачастую узнает из сообщений зарубежных СМИ. В частности, согласно сообщению индийской газеты The Economic Times, Дели поставит Еревану крупную партию вооружений. "Индия подписала крупный заказ на экспорт ракет, реактивных снарядов и боеприпасов в Армению, поскольку эта страна вовлечена в затяжной пограничный конфликт с соседним Азербайджаном", - пишет издание, указывая что соглашение достигнуто на уровне правительств двух стран. Стоимость контрактов не разглашается, однако, по данным издания, в ближайшие месяцы в Армению будет поставлено индийского оружия на сумму более 20 млрд. рупий (эквивалетно более $250 млн.). Источники The Economic Times сообщили, что заказ предусматривает первый в истории экспорт местных многоствольных реактивных пусковых установок Pinaka, которые уже находятся на вооружении индийской армии, а также противотанковые ракеты и боеприпасы. "Это не первый случай экспорта систем вооружения в Армению. В 2020 году Индия продала Армении четыре радара Swathi примерно на 3,5 млрд. рупий (около $44 млн.)", - пишет издание.