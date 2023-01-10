Вторник, 10 Января 2023 17:17

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не станет подписывать мирный договор с Азербайджаном, если документ не будет соответствовать интересам Республики Армения. Такое заявление сделал сам премьер 10 января на пресс-конференции.

По словам премьера, готового текста мирного договора нет, в противном случае он бы заявил о готовности или неготовности подписать

документ. При этом, как отметил Пашинян, Ереван направил Баку свои предложения, но ответа пока не получил. Тем не менее глава армянского кабмина в очередной раз отметил свою готовность подписать документ и сделать все от себя зависающее для достижения мира.

<Время от времени возникает шумиха по поводу того, что вот, мол, правительство готово подписать документ. На самом деле это было бы хорошей новостью, так как это означало бы, что сторонам удалось прийти к точке, на которой сбалансированно защищаются интересы Армении. Сейчас проблема не только в содержании документа, но и в механизме обеспечения реализации этого содержания, поскольку у нас имеется подписанный документ от 9 ноября, который не реализуется. Проблема не только в подписании мирного договора, но и в его выполнении. Можно подписать договор, а спустя несколько дней столкнуться с военной эскалацией. Вопрос в том, приведет ли подписание бумаги к миру>, - отметил он.

По словам главы правительства, ему очень хотелось бы, чтобы сегодня мирный договор был готов, и он посвятил свою пресс-конференцию положениям данного документа. <Плохо, что документа нет, и это очень плохо>, - подчеркнул Никол Пашинян.