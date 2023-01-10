Вторник, 10 Января 2023 14:27

АрмИнфо. Ереван не критикует российских миротворцев, лишь озвучивает свою обеспокоенность относительно их деятельности, сказал премьер Никол Пашинян 10 января на пресс-конференции.

По словам премьера, эта обеспокоенность имеет давнюю историю. <Я постоянно привлекаю внимание наших российских коллег на то, что в Азербайджане началась госкампания по дискредитации миротворцев, это

было и остается очевидным. Все развивается в рамках данной логики>, - сказал Пашинян.

При этом, нужно понимать по его словам, какие функции выполняют миротворцы. ЭВ трехстороннем заявлении четко указано, что Лачинский коридор остается под контролем миротворцев РФ. И там не написано, что когда коридор не находится под контролем миротворцев, то Армения должна обеспечить контроль над ним и передать им. Там обязательства имеют РФ и АР. Мы обращаем внимание на этот факт>, - сказал он.

Вместе с тем, премьер отметил, что никто не оспаривает тот факт, что сегодня, в том числе, безопасность народа Нагорного Карабаха обеспечивают миротворцы РФ. <Однако есть прецеденты, например, в Парухе, когда азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев и никакой реакции, по сути, мы не увидели>, - отметил он, напомнив также о событиях в Хцаберде, когда в зоне ответственности миротворцев были пленены граждане РА. Кроме того, по его словам, в Лачинском коридоре после размещения миротворцев РФ, в плен попали граждане РА, которые не имели отношения к военным действиям. <Это вопросы, на которые мы должны, в конце концов, ответить обществу. По этим вопросам набираем в рот воды или занимаемся ими? Мы ими занимаемся, и я обсуждаю их не с командиром миротворческого контингента, а с верховным главнокомандующим командующего контингентом, и это правильный формат>, - сказал Никол Пашинян.