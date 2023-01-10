Вторник, 10 Января 2023 14:26

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян принял миссию ЕС по технической оценке во главе с Марчином Видрой. Во встрече также приняла участие глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служб МО РА, в ходе встречи были подведены итоги деятельности мониторинговой миссии ЕС, завершившееся 19 декабря 2022 года. Стороны с удовлетворением отметили эффективное сотрудничество между миссией и Министерством обороны РА, выразив надежду, что эффективность сохраниться в ходе деятельности новой миссии.

Сурен Папикян представил последние региональные события, в частности рассказал о блокаде с 12 декабря Азербайджаном Лачинского коридора и возникших в результате этих действий серьезных гуманитарных вызовов.

Министр обороны высоко оценил участие ЕС в укреплении мира и стабильности в регионе, особенно указав на важную роль наблюдательных миссий, и выразил готовность Минобороны продолжать всячески поддерживать новую миссию наблюдателей ЕС.

Отметим, что 20 декабря 2022 года верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что 19 декабря мониторинговая группа ЕС в Армении (EUMCAP), запущенная в октябре, завершила свой мандат. Боррель напомнил, что миссия была развернута 20 октября на основании договоренности между лидерами Армении, Азербайджана, Совета Европы и Франции с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации на местах. Совет - по согласованию с властями Армении - решил, что существующая миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM в Грузии) направит в Армению временную группу помощи в планировании, чтобы повысить осведомленность ЕС о ситуации с безопасностью и внести свой вклад в планирование и подготовку возможной гражданской миссии по Общей политике безопасности и обороны (CSDP) в стране.