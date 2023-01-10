Вторник, 10 Января 2023 14:05

АрмИнфо. Узкопалые раки в озере Севан находятся на грани исчезновения. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных Научным центром зоологии и гидроэкологии НАН РА.

Как сообщает пресс-служба НАН РА, исследования проводились в рамках проекта "Рыбные и крабовые запасы озера Севана и его водосборного бассейна", финансируемого Министерством окружающей среды РА.

Узкопалые раки(Pontastacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) были интродуцированы в озеро Севан в конце 1980-х годов и, найдя

благоприятные условия для своего обитания, стал промышленным объектом. Однако популяция раков с каждым годом уменьшается из- за плохого управления запасами и широко распространенных заболеваний среди них.

Общая масса раков в озере Севан в 2021 году составила около 78 тонн, из них биомасса раков на 1 га в районе Большого Севана составила 1 кг 60 г, в районе Малого Севана - 653 г. По сравнению с 2020 годом запасы уменьшились на 27 тонн. В 2020 году в районе Большого Севана биомасса раков на 1 га составляла 1 кг 220 г, в Малом Севане - 1,5 кг.

Одной из причин сокращения популяции является незаконный промысел. В озере Севан продолжается незаконный отлов раков, при котором используются пружинные и китайские гармошко-образные сети. Китайские сети использовались в районах Шоржа, Цовазард и Цовинар, где численность непродуктивного, мелкого зверя в охотничьем участке составляла 44-87 процентов. Доля животных непродуктивного размера в орудиях весенней охоты колебалась от 25,6 до 59 процентов. Средняя уловистость весенних краболовов (г/сут) на Малом Севане в 2020 г. уменьшился примерно в два раза.

"Состояние популяции раков в озере Севана продолжает ухудшаться. Этот биоресурс находится на грани уничтожения", - сказала руководитель программы, директор Института гидроэкологии и рыбоведения Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА, к.н. биологических наук Эвелина Гукасян. Она добавила, что в результате скопления органического материала на дне озера и ухудшение кислородного режима ограничило пределы распространения крабов. Раки в основном концентрируются на глубинах 3-15 м.

Одной из причин резкого снижения численности раков с 2018 г. является также начавшаяся в популяции хроническая ржавчинно-грибковая болезнь, активно развивающаяся в водоемах, загрязненных сельскохозяйственными и хозяйственно- бытовыми проточными водами.

"Впервые больные раком особи в озере Севана были обнаружены в 2017 году. Развитие болезни у крабов совпало с активизацией явлений "цветения" озера. В результате болезни на панцире животных появляются черные и красноватые отметины, которые напоминают ожог. Доля больных животных в улове составляла около 10-11 процентов. Самый высокий показатель зафиксирован в районе Цовагюх - 21,7 процента. При этом среди самцов крабов зафиксирован относительно высокий показатель, что говорит об их относительно низкой жизнеспособности. Район Норадуза продолжает оставаться относительно менее зараженным регионом", - сказала Эвелина Гукасян. В целях восстановления популяции раков в озере Севан Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН РА предложил соответствующим органам принять неотложные меры, в частности, запретить их добычу в озере и для борьбы с браконьерством, запретить продажу раков внутри страны и вывоз за пределы страны.