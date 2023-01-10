Вторник, 10 Января 2023 13:57

АрмИнфо. В вопросе Арцаха позиция Армении осталась неизменной: народ Нагорного Карабаха должен жить на своей земле, считать себя армянами и находиться в безопасной среде. Об этом 10 января на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о цене снижения планки в вопросе Арцаха.

По словам главы правительства, не Армения или правительство РА должно решать судьбу народа Нагорного Карабаха. <Народ Арцаха сам должен определиться, в каких отношениях он должен находиться с властями Азербайджана, и только в этом контексте проблема может быть разрешена. То, что международное сообщество и вчера, и сегодня воспринимает Арцах как составную часть Азербайджана, является очевидным фактом. В данном вопросе армянская сторона не была прагматичной, считая, что четыре резолюции Совета безопасности ООН по Нагорному Карабаху являлись лишь текстом, написанным на бумаге, и которые можно было не замечать. В любом случае, во всех наших действиях должен быть заложен принцип легитимности, и нам необходимо действовать именно в рамках этой логики, поскольку в вопросе Нагорного Карабаха наша политика, наши подходы, наши стратегии зачастую противоречили друг другу, которые, в свою очередь, привели к некоторым последствиям, которые мы имеем сегодня>, - отметил глава армянского правительства.

В качестве примера он привел Декларацию о независимости Армении, в которой содержалось положение, касающееся объединения Арцаха с Арменией. После этого в 1991 году состоялся референдум по вопросу о независимости Нагорного Карабаха, и переговоры начали идти вокруг итогов данного референдума. Однако в 2006 году в соответствии с Мадридскими принципами, армянская сторона согласилась с необходимостью уточнения статуса Арцаха на основании референдума, который планировалось провести в соответствии с оговоренными между сторонами сроками, чем, по сути, были опровергнуты результаты референдума. <Все эти несоответствия и привели к сегодняшним реалиям>, - отметил Пашинян.

Напомним, что 13 апреля 2022 года с трибуны Национального Собрания РА премьер-министр РА заявил, что международное сообщество настаивает на снижении планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха для обеспечения большей международной консолидацию вокруг Армении и Арцаха. <В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь>, - отмечал тогда Пашинян. Премьер-министр Армении заявлял также, что альтернативы мирной повестке нет, и скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы, а формат и график, по словам Пашиняна, еще предстоит обсудить.