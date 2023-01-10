Вторник, 10 Января 2023 13:56

АрмИнфо.При посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) из Арцаха в Армению удалось транспортировать трех тяжелобольных. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Арцах, по положению на сегодняшний день при посредничестве МКК из Арцаха в Армению было перевезено в общей сложности 16 пациентов.

Согласно источнику, из-за блокады Азербайджаном единственной дороги, связывающей Республику Арцах с Арменией медучреждения страны приостановили все плановые операции. На данный момент в реанимационном и неонатальном отделении медобъединения <Аревик> находится 11 детей, в Республиканском медцентре в реанимационном отделении - 9 человек, из коих состояние 4 оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию.