Вторник, 10 Января 2023 13:55

АрмИнфо.В Генпрокуратуре Арцаха назвали лживыми публикации в азербайджанских СМИ об активном движении транспорта по дороге Горис-Степанакерт.

Так в заявлении ведомства констатируется, что в СМИ, обслуживающих информационно- пропагандистские интересы Азербайджана, была растиражирована информация о том, что за 27 дней перекрытия автодороги Степанакерт-Горис в обоих направлениях было осуществлено движение 370 различных видов транспортных средств. При чем, 330 - машины российских миротворцев, 31 - Международного комитета Красного Креста (в т.ч. машины скорой помощи), а 3 машины скорой помощи - "жителями Арцаха".

"Вышеперечисленным авторы публикации попытались продемонстрировать несостоятельность утверждений о блокаде Арцаха, хотя приведенные

данные явно свидетельствовали об обратном. Для того, чтобы доказать голословность утверждений азербайджанской стороны, достаточно привести три статистических факта.

В частности, до блокирования единственной связывающей Арцах с Арменией дороги, например, в ноябре, из Армении в Арцах ежедневно перевозилось 380-400 т продуктов питания и товаров, за 27 дней блокады - лишь около 10 т 800 кг. По Лачинскому коридору в одном направлении проезжали в день в среднем 454 машины (за 27 дней - 12), проезжали более 1200 человек (за 27 дней - 32). Но даже приведенные в азербайджанской публикации данные о том, что "с 12 декабря 2022 года в обоих направлениях проследовали около 370 транспортных средств различных типов. Из них 330 автомобилей принадлежали российскому миротворческому контингенту, 31 автомобиль, в том числе машины скорой медицинской помощи, принадлежали МККК, a также 3 машины скорой медицинской помощи", явно недостаточно для нормального обеспечения жизни 120- тысячного населения.

В вышеупомянутой публикацией азербайджанские СМИ подтвердили также, что в течение 27 дней жители Республики Арцах лишены возможности передвижения по коридору и связи с Республикой Армения. По коридору ездили исключительно российские миротворцы и представители МККК. Таким образом, приведенные выше статистические данные и доводы довольно красноречиво и образно отражают всю ту реальность, которая в настоящее время царит в Арцахе и которую Азербайджан не жалея сил и энергии пытается скрыть от международного сообщества", - говорится в заявлении Генпрокуратуры НКР.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

Со вчерашнего дня, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.