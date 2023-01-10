Вторник, 10 Января 2023 13:55

АрмИнфо.Ереван приветствует решение Анкары о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозки. Об этом 10 января на пресс-конференции заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, турецкая сторона уже проинформировала армянскую сторону о своем решении, что очень важно с точки зрения налаживания армяно-турецких отношений. Как считает глава армянского правительства, необходимы не только переговоры, но и действия, которые обеспечат динамику в переговорном процессе. <Это важно и для работы спецпредставителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений>, - сказал Пашинян, напомнив о своем телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайибом Эрдоганом и встрече на высшем уровне в Праге.

Премьер-министр РА, указав на важность сохранения динамики в установлении двусторонних отношений, выразил надежду на скорое открытие государственных границ между двумя странами для граждан из третьих стран. <Ожидаем также открытие границ для граждан с дипломатическими паспортами. Нормализация отношений важна не только в контексте отношений Армения-Турция, но и для серьезных изменений в логистических цепочках. Считаю, что наш регион с точки зрения международных перевозок может стать куда более привлекательным и интересным, чем в прошлом>, - сказал глава армянского правительства.

Он добавил, что возобновление железнодорожных перевозок также могло бы носить глобальный характер. <Надеюсь, что у нас будет возможность продвинуться вперед в данном вопросе. Армянская сторона в очередной раз заявляет о своей заинтересованности и готовности начать работы по задействованию железной дороги Ерасх-Садарак- Ордубад-Мегри-Горадиз>, - отметил премьер-министр РА, указав и на важность открытия автомобильных дорог в направлении Запад-Восток, а также строительство новых дорог. Единственное, что мешает в реализации этих проектов, как заметил Пашинян, является позиция Азербайджана по так называемым <коридорам>. <Мы готовы реализовать наши видения по <армянскому перекрестку>, тем более, на фоне глобальных изменений в логистических цепочках, которые можно использовать в интересах обеспечения стабильности и мира региона, а не наоборот>, - подчеркнул глава армянского правительства, указав на важность восстановления железнодорожного сообщения с возможностями использования территории Армении и Нахичевани для транспортировки грузов из Ирана в Азербайджан и Россию и наоборот.

<Если мы хотим видеть Армению развитой и безопасной страной, мы должны изменить качество отношений с соседями. В правительственной программе на 2021-2026 годы эти отношения условно обозначены как регионализация. Исторически у нас по отношении к региону было больше озабоченностей, чем возможностей, и мы все понимаем, почему так сложилось. На настало время для изменения нашей позиции>, - заявил премьер- министр РА.

Отвечая на вопрос о возможности задействования <футбольной дипломатии> в период встреч сборных Армении и Турции в рамках отборочного цикла чемпионата Европы, то, как отметил Пашинян, это зависит от политической воли сторон. <Мы считаем, что эту возможность можно использовать для нормализации армяно-турецких отношений>, - заключил глава армянского правительства.

Отметим, что накануне пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян сообщил, что турецкая сторона проинформировала Ереван об устранении запрета на прямые грузовые авиаперевозки. <Осуществление прямых грузовых авиаперевозок является одной из договоренностей, достигнутых спецпредставителями Армении и Турции 1 июля 2022 года>, - сказал Унанян. По его словам, Ереван ожидает, что следующая договоренность - об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы Армении и Турции гражданами третьих стран - также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки.