Вторник, 10 Января 2023 13:53

АрмИнфо.Официального предложения о вступлении Армении в Союзное государство, естественно, не было и не могло быть. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 января на пресс-конференции.

<Однако реальность не так проста, как кажется: порой мы должны глубоко смотреть на подтекст и рассматривать глобальные процессы. Для нас в целом суверенитет и независимость - абсолютная ценность, и считаем своим долгом, миссией делать все, чтобы обеспечить существование государственности>, - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что имел в виду секретарь СБ РА Армен Григорян говоря о давлении РФ по этой теме, премьер Армении сказал, что возможно речь шла, в том числе об экспертных мнениях.

Ранее секретарь Совбеза РА Армении Григорян в интервью ОТА заявил, что блокирование Лачинского коридора укладывается в логику принуждения Армении вступить в Союзное государство и предоставить экстерриториальный коридор через территорию своей страны. При этом Радио Свобода цитируя словам Григоряна, указала на Россию в качестве страны, осуществляющей это принуждение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком заявления о "принуждении" Еревана вступить в Союзное государство и предоставить экстерриториальный коридор через армянскую территорию.