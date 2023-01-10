Вторник, 10 Января 2023 12:56

АрмИнфо. Ереван не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в республике в 2023 году и в <этих условиях>. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 10 января на пресс-конференции.

Ранее Минобороны России сообщило, что за пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ <Нерушимое братство- 2023> на территории Армении. Отмечалось, что все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.

По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении. <Эти учения, по крайней мере в этом году, не состоятся>, - заявил Пашинян.

Помимо этого, по его словам, в процессе формирование Республики Армения краеугольным являлось убеждение, что Россия является первым гарантом, союзником безопасности РА. <И мы воспринимали и продолжаем воспринимать вопрос таким образом. После 44 дневной войны 2020 года нашей первичной повесткой с РФ являлось то, что мы имеем обеспокоенность в том, что Азербайджан предпримет агрессию в отношении суверенных территорий Армении. Эти разговоры были очень конкретными, и в результате этих обсуждений мы получили официальные заверения в том, что границы РА являются красной линией для наших партнеров по безопасности>, - указал он.

Как отметил премьер, после агрессии в мае 2021 года на участке Сотк-Хознавар, Ереван ожидал конкретных действий со стороны своих партнеров, в частности, России. <В ответ на наши обращения мы получили ответ, что граница между Арменией и Азербайджаном не демаркированы. Возник вопрос - где же проходит та красная линия, зафиксированная в межгосударственных отношениях? В этом контексте очень важно получить ответ на этот вопрос для дальнейшего построения отношений. Эта красная линия де-юре существует, и находится она в зоне ответственности ОДКБ>, - сказал Никол Пашинян. По его словам, Ереван заявил, что не приемлет какого-либо другого документа без фиксации данной линии.