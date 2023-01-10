Вторник, 10 Января 2023 12:35

АрмИнфо.Ереван не считает правильным разговаривать с партнерами языком ультиматумов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 января на пресс-конференции отвечая на вопрос об обвинениях в адрес правительства РА в том, что оно не предпринимает действенных мер по разблокировке Лачинского коридора, а также комментируя слухи относительно того, что власти РА, якобы, предъявили Москве ультиматум: либо Лачинский коридор будет разблокирован до 10 января, либо Ереван выходит из ОДКБ.

Пашинян в очередной раз отметил, что согласно пункту 6 трехстороннего заявление от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, находится под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Вместе с тем, как заметил премьер, в рамках данного заявления на Армению не возложены обязательства по обеспечению бесперебойного функционирования Лачинского коридора. Основные обязанности возложены на Россию и Азербайджан.

Как указал премьер-министр, несмотря на то, что мандат российского миротворческого контингента не подписан азербайджанской стороной, это не означает, что документ вступает в силу только после его подписания всеми сторонами. Как считает премьер, действия Баку в Лачинском коридоре нацелены на то, чтобы сломить волю народа Арцаха жить на своей родине.

Тем не менее, как заверил он, все заявления и шаги Еревана носят публичный характер, в связи с чем республика и далее будет использовать весь имеющийся в дипломатическом арсенале инструментарий. В частности, как указал глава кабмина, Армения подняла вопрос на площадке СБ ООН. <То, что мы хотели сказать по нынешней ситуации, мы уже публично заявили, и, по сути, нам нечего добавить. Также были даны публичные оценки самого факта закрытия Лачинского коридора>, - заявил он.

Премьер напомнил также, что в 2022 году Ереван оказал Нагорному Карабаху беспрецедентную помощь в размере более 170 млрд драмов (в госбюджете было заложено 144 млрд драмов). Ереван продолжит это содействие, заверил он.

Напомним, что Лачинский коридор - единственная дорога, связывающая Арцах с Арменией и внешним миром, называемая также <дорогой жизни>, с 12 декабря перекрыта азербайджанцами. Из-за блокирования Лачинского коридора четыре села - Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох - фактически лишены связи также с остальной частью Нагорного Карабаха. В результате около 120 тыс жителей Арцаха оказались в статусе заложников. Уже 25 день семьи оказались по разные стороны блокады. Граждане с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинского обслуживания.