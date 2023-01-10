Вторник, 10 Января 2023 11:50

АрмИнфо. Во Франции сегодня вечером пройдет акция в поддержку Арцаха.

Депутат НС Франции, член- основатель Круга дружбы "Франция-Арцах" Валери Буайе призвала всех небезучастных присоединиться к акции.

В своем микроблоге в Твиттер она отметила, что армяне, в частности 120 тысяч армян Арцаха, пострадавших от зверской блокады Азербайджана, рассчитывают на поддержку.

"Итак, давайте продемонстрируем во вторник, 10 января, в 18:30 перед Национальным собранием наше единство", - отметила Буайе, добавив, что лидеры свободного мира равнодушны, некоторые проливают крокодиловы слезы, но бездействуют.

"Во вторник, 10 января в 18:30 Я тоже скажу НЕТ азербайджанской диктатуре и блокаде Арцаха", - отметила французский законодатель, призвав ввести санкции против Азербайджана.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.