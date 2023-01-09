Понедельник, 9 Января 2023 21:11

АрмИнфо. По инициативе арцахских матерей перед офисом Международной организации Красного Креста в Степанакерте прошла мирная акция. Матери попросили и призывали МККК в полной мере выполнять свои функции, после чего передали письмо, адресованное главе офиса.

В нем отмечается: "Мы, матери Арцаха, почти месяц выживаем со своими детьми в условиях тотальной азербайджанской блокады. Наши дети недоедают. Мы в ужасе от мысли, что ребенок может заболеть, потому что целый ряд необходимых лекарств отсутствует.

Сегодня наши дети должны были пойти в детский сад и школу, но они стоят здесь на морозе, потому что из-за нехватки продовольствия закрылся ряд общеобразовательных учреждений. Дети лишились также основополагающего права на образование.

Некоторые дети разлучены с родителями и даже не знают, когда у них будет возможность снова воссоединиться.

Мы ценим все усилия, предпринятые МККК для облегчения кризиса, и благодарны за проявленное сострадание, но, учитывая серьезность ситуации, их недостаточно. Катастрофа усугубляется, поэтому мы просим и призываем МККК, как самую влиятельную гуманитарную организацию в мире, использовать все связи, ресурсы и усилия для предотвращения гуманитарной стороны этого кризиса.

Ваш девиз: "Благотворительность во время войны", но разве это не более жестокая война?".

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию.