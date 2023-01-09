Понедельник, 9 Января 2023 19:39

АрмИнфо.Указом президента РА занимающий пост начальника полиции Ваге Казарян возглавил новосозданное Министерство внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Ранее президент подписал указ о снятии Казаряна с поста и.о. начальника полиции РА.

Другими указами с занимаемых постов были сняты исполняющие обязанности заместителей начальника полиции РА Арам Ованнисян и Камо Ююлян.

Напомним, что правительство Армении 24 ноября 2022 года одобрило проект внесения изменений в закон "О структуре и деятельности правительства", а также в 36 смежных законов в целях создания министерства внутренних и ликвидации министерства чрезвычайных ситуаций.

В МВД войдут 3 крупные службы - полиция, служба спасения, а также служба по миграции и гражданству. В связи с этим, министерство охватит 5 основных функциональных сфер - общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, предупреждение и управление рисками бедствий, миграция и гражданство, управление госрезервами и гуманитарные вопросы. Руководителей служб будет назначать премьер-министр. Он же будет назначать и увольнять заместителей, но по предложению министра. В прямом подчинении министра будет функционировать управление по внутренней безопасности и борьбе с коррупцией, которое будет контролировать качество работы всего Министерства.

Начальник полиции продолжит осуществлять повседневное непосредственное руководство полицией, а министр внутренних дел будет отвечать за разработку и реализацию политики отрасли, производить кадровые назначения в позиции основной группы полиции.

Премьер-министр Никол Пашинян, заявил, что ключевым моментом предлагаемой реформы является не только сокращение числа министерств, а создание полиции и спасательной службы нового стандарта. Как указал Пашинян, начальник полиции будет одновременно заместителем главы МВД и членом Совбеза. Войска полиции будут переформированы в Гвардию полиции, обладающей расширенными функциями в плане обеспечения безопасности. Планируется также внедрение процесса добровольной аттестации, которая позволит как минимум удвоить зарплату полицейских и спасателей.