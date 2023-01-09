Понедельник, 9 Января 2023 19:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы частных домов на улицах 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и на 2-ом переулке 2-ой улицы кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Аштарак;

в Котайкской области:

11։00-15:00 6, 7, 8 микрорайоны, Мэрия, Полиция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։00-11:00 населенные пункты Мадина, Лернакерт, частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 58-72 на улице Пушкина, абоненты-жильцы жилых домов 7-17 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-91/3 на улице Фанарджяна;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улица Араратяна в городе Веди; частично улицы Абовяна, Грибоедова в городе Арарат;

11:00-16:00 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично квартал “Нораван”, частично улицы Амбардзумяна, Прошяна в городе Ехегнадзор;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 частично община Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-13:30 села Лусакунк, Хачахбюр, Гегакар, Торфаван, Ваневан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ануш кнар”, “Капавор”, ‘Гога ев Седа Арутюняннер”, “ХАГА”, воинская часть, станции сотовых операторов ‘Виваселл-МТС”, “Юком”, села Гандзак, Цахкашен, участок, получающий питание от Сарухана, в селе Ацарат, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, ‘Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-13:00 улицы Мясникяна, Торосяна, Ширака, С.Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак;

12։00-17:00 села Катнарат, Катнахбюр, Урасар, Арманис;

в Тавушской области:

11:00-13:00 села Гош, Неркин Гош;

в Сюникской области:

10:30-11:00 село Вериншен.