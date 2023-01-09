Понедельник, 9 Января 2023 19:32

АрмИнфо. Необходимы немедленные усилия по вводу в эксплуатацию Степанакертского аэропорта для переброски гуманитарной помощи по воздуху. Об этом говорится в заявлении Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан> в связи с блокадой Лачинского коридора.

Согласно заявлению, с 12 декабря прошлого года Азербайджан блокирует работу Лачинского коридора, грубо нарушая режим, установленный

трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Блокируя дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией и миром, Баку создал серьезную экзистенциальную угрозу для проживающих там 120 тысяч армян. При этом Азербайджан создает почву для насильственной депортации, тем самым, проводя явную политику этнических чисток. Население Нагорного Карабаха стало заложником в руках страны, которая своими действиями грубо нарушает цивилизационные нормы. Нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов стала значительной. Фактически все население Нагорного Карабаха лишено права на свободное передвижение, тысячи людей, в том числе дети, в холодных зимних условиях оказались на дорогах, многие семьи оказались разлученными, оказавшись по разные стороны коридора. <Мы призываем все передовое человечество и соответствующие международные структуры приложить все свои усилия для предотвращения возможного нового геноцида, а также для защиты основных прав народа Нагорного Карабаха. В то же время призываем Генерального секретаря ООН, другие международные структуры и заинтересованные государства приложить немедленные усилия для запуска Степанакертского аэропорта и предоставления гарантий доставки срочной гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха воздушным транспортом. Мы подтверждаем, что Всеармянский фонд <Айастан> остается верным своей миссии, которая полностью основана на общечеловеческих ценностях и гуманистических принципах>, - говорится в заявлении Фонда.