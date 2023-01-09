Понедельник, 9 Января 2023 16:28

АрмИнфо. Первый этап единых экзаменов на 2023-2024 учебный год в Армении стартует 15 января и продлится до 12 февраля. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС).

В частности, 15 января абитуриенты будут сдавать экзамены по следующим дисциплинам: <Химия>, <Русский язык>; 22 января - <Английский язык>; 29 января - <Армянский язык и литература>; 4 февраля - <Математика>; 5 февраля - <Биология>, <География>; 12 февраля - <История Армении>, <Физика>.

В общей сложности будет действовать 29 центров по приему экзаменов в Ереване и областях страны.

Согласно источнику, на первом этапе абитуриенты не подают заявку на вступление в конкретный ВУЗ и на конкретную специальность, это происходит на втором этапе, который стартует с апреля с.г.

С порядком вступительного процесса в государственные и негосударственные ВУЗы РА можно познакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=161863