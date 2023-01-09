Понедельник, 9 Января 2023 16:03

АрмИнфо. Если Армения, армянский народ, Арцах когда-либо насильственно или добровольно откажутся от своего неотъемлемого права на самоопределение и признают суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, то это станет прецедентом в мире, который будет удостоен низкой и унизительной оценки.

Об этом говорится в статье бывшего министра иностранных дел Армении (1998-2008 гг.) Вардан Осканян о продолжающейся блокаде Арцаха и предпринятых шагах по открытию дороги.

В статье, распространенном Осканяном в СМИ, обращается внимание на тот факт, что сразу после окончания "холодной войны" в мире было более полусотни движений, напрямую связанных с самоопределением и/или национальным суверенитетом. При этом дипломат констатировал, что и сегодня это число колеблется в этом районе.

"Некоторые из этих движений - Восточный Тимор, Эритрея, Южный Судан, а отчасти и Косово - уже определились в пользу самоопределения, а международное сообщество признало их независимость. Несколько других, Квебек, Каталония, Шотландия, остались в составе метрополий, но их проблему можно считать временно решенной в пользу самоопределения, ибо этот статус есть волеизъявление этих народов через референдум. Иными словами, эти народы решили остаться в составе метрополий путем референдума, даже имея очень незначительное большинство. Остальные движения за самоопределение остаются замороженными или находятся в состоянии переговоров", - подчеркнул экс-глава МИД Армении.

Дипломат также констатировал, что Арцахское движение за самоопределение имеет самые сильные и прочные исторические, правовые и политические основы среди более чем четырех десятков существующих сегодня в мире народных движений за самоопределение.

В этой связи он отметил, что исторически народ Арцаха жил и выживал в этой местности на протяжении тысячелетий.

"Более того, сегодня самой армянской из территорий, населенных армянами двух наших государств, является Арцах. На протяжении истории, когда Армения находилась под властью разных народов, Арцах всегда сохранял как минимум полунезависимый статус. Юридически основы права Арцаха на самоопределение просто неуязвимы. Основные предпосылки для утверждения права на самоопределение полностью соблюдались как в прошлом, так и сегодня", - добавил Осканян.

По его словам, армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются не меньшинством в составе Азербайджана, а народом, проживающим на своей исторической земле, которая постоянно подвергалась зверствам со стороны Азербайджана, то есть постоянно нарушались все виды его прав.

"Наконец, несмотря на то, что народ Арцаха никогда не примет никакого статуса в составе Азербайджана, Баку отказывается предложить ему даже автономный статус в составе Азербайджана. Это как раз и есть то нарушение международного права, при котором любой народ будет иметь право заявить о своем отделении или самоопределении", - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он напомнил, что с политической точки зрения Арцах имеет более чем трехдесятилетнюю историю переговоров, в ходе которых

международное сообщество в какой-то момент сочло свободное и беспрепятственное волеизъявление народа Нагорного Карабаха оптимальным способом мирного урегулирования вопроса.

Касаясь того, что необходимо сделать сегодня, Осканян выразил убеждение, что нужно поставить перед собой две простые цели: сопротивляться и избегать подписания любого документа, подразумевающего, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и в то же время последовательно держать императив права народа Арцаха на самоопределение в центре внимания международного сообщества.

Дипломат считает, что неблагоприятному положению, создавшемуся для армянской стороны в результате 44-дневной войны, следует противопоставить указанные выше и благоприятные для нас исторические, правовые и политические обстоятельства.

"Мы стоим перед необходимостью открытия Лачинского коридора. Наши проблемы за нас никто не решит. Да, для открытия коридора нужна эффективная дипломатия, но решение этого вопроса на земле должно быть нашей инициативой. Оно должно стать результатом совместного, смелого решения властей Армении и Арцаха, и это та проблема, решение которой за счет больших уступок будет началом еще больших потерь", - отметил он.

Вместе с тем, Осканян считает, что Ереван должен заявить, что жители Арцаха - армяне и он не может быть безразличен к их проблемам безопасности.

"Армения должна дать понять, что народ Арцаха будет решать судьбу своего статуса, закрепленного в Мадридских принципах. И если народ Арцаха и дальше будет стремиться к самоопределению, Армения приложит свои политические и дипломатические усилия, чтобы поддержать его в этом вопросе. Это тот минимум, который должны сделать власти Армении, ожидать большего бессмысленно. Власти отказались от Нагорного Карабаха якобы ради "спасения" Армении. Это заблуждение и недопустимо.

То, что я предлагаю, по крайней мере, не исключает и не препятствует инициативам, направленным на самоопределение народа Арцаха", - резюмировал Осканян.