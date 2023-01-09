Понедельник, 9 Января 2023 15:55

АрмИнфо. В результате рейда, проведенного сотрудниками Инспекционного органа по охране природы и недр совместно с ответственными ведомствами, выявлено 3212 штук или 1200 килограмм сига, выловленного браконьерами в озере Севан. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно источнику, также было выявлено и изъято 7 кг икры, вывезено более 40 рыболовных сетей, плавучие средств, в том числе одна резиновая лодка.

Изъятая рыба передана в специализированные центры для нуждающихся в особом уходе. Мероприятия сочетаются с разъяснительной работой о важности запрета на лов сига. Совместные работы в период нереста рыбы в озере Севан продлятся до 20 января 2023 года включительно.