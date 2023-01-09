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 Понедельник, 9 Января 2023 15:54
Марианна Мкртчян

Спикер парламента НКР в 29-ый день блокады: нас не нужно жалеть, нам нужны видимые и действенные шаги

Спикер парламента НКР в 29-ый день блокады: нас не нужно жалеть, нам нужны видимые и действенные шаги

АрмИнфо. Председатель Национального собрания Арцаха Артур Товмасян коснулся продолжающейся блокады Нагорно- Карабахской Республики Азербайджаном.

Так, в его заявлении, опубликованном на сайте парламента НКР, напоминается, что сегодня 29-й день блокады Арцаха.

"270 школьников из Арцаха, оставшиеся в Армении из-за блокады, с сегодняшнего дня будут посещать школу номер 1 города Горис и различные школы Еревана. Основные права этих детей грубо нарушены.

Новый год - это праздник, полный чудес. К сожалению, для этих детей из Арцаха чуда не произошло. Неужели маленький Арцах и эти дети из разделенных семей представляют опасность для соседнего Азербайджана или Турции?

Парламент Республики Арцах обратился с заявлениями ко всем гуманитарным структурам, странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, цивилизованному миру, однако наш голос до сих пор не услышан. Тема Арцаха и народа Арцаха теоретически много затрагивается на международных площадках. Однако нас не нужно жалеть и сопереживать, нам нужны видимые и действенные шаги.

Мы - народ надежды и веры. Будем надеяться, что наши молитвы Богу откроют дверь к спасению", - отметил Товмасян.

Напомним, что с 12 декабря азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром.  Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. 

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