|Матери в Арцахе призывают МККК в полной мере выполнить свои гуманитарные обязательства
|Никол Пашинян сделал ряд кадровых назначений
|Ваге Казарян возглавил МВД Армении
|Сергею Параджанову - 99!
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
|Всеармяский фонд <Айстан> призывает разблокировать аэропорт Степанакерта
|МОНКС обнародовал график первого этапа единых экзаменов на 2023-2024 учебный год
|Вардан Осканян: Открытие Лачинского коридора должнo стать результатом совместного, смелого решения властей Армении и Арцаха
|Эксперты оценили предложение Минюста Армении отключать Интернет в условиях военного положения
|В Арцахе обсуждают возможность введения талонной системы
|Выявлено 1200 килограмм сига, выловленного браконьерами в озере Севан
|Спикер парламента НКР в 29-ый день блокады: нас не нужно жалеть, нам нужны видимые и действенные шаги
|До конца 2026 года в Армении будет построено и отремонтировано 50 медучреждений
|В Ереванском зоопарке проведут широкомасштабные строительные работы
|Глава МИД Армении провел переговоры с оценочной группой ЕС
|Вашингтон: блокировка Лачинского коридора препятствует мирному процессу и подрывает международное доверие
|Александринский театр хочет приехать в Армению
|Правозащитник: Перекрытие Бердзорского коридора и блокада РВБ в Гюмри организованы из одного центра
|Председатель Национального собрания Франции посетит Армению
|Температура воздуха в Армении понизится на 4- 6 градусов - МОС
|В Армении есть закрытые автомобильные дороги, КПП <Верхний Ларс> открыт
|В СНБ Арцаха опровергли ложь азербайджанской стороны
|Спецслужбы Азербайджана живо интересуются складывающейся в Арцахе гуманитарной ситуацией
|IGFМ надеется на реакцию Германии на сложившуюся в Арцахе гуманитарную катастрофу
|Виталий Баласанян освобожден от должности главы Совбеза Республики Арцах
|Global Firepower об армиях закавказских стран
|Официальный Ереван приветствует отмену Турцией запрета на авиаперевозки грузов для Армении
|Рубен Варданян: Ничто не может сломить нашу волю к жизни на Родине
|.Глава МИД Армении рассказал послу Франции о гуманитарной ситуации в Арцахе из-за блокады Лачинского коридора
|Министр: Интенсивность заражения гриппом H1N1 в Армении сохраняется
|В МИД Армении прокомментировали гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе на фоне азербайджанской блокады
|В Армении при поддержке USAID будет реализована программа "Гражданское образование и участие Армении"
|Глава Следкома считает обоснованными обвинения в адрес двух бывших командующих Армии обороны Республики Арцах
|Спикер парламента Арцаха обратился к лидерам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ
|Эрдоган обсудил с Путиным проект газового хаба и турецкое посредничество по Украине
|Следком Армении: в ходе 44-х дневной войны официальный Баку привлек большое число международных террористов
|Востоковед: Ближайшая перспектива Закавказья - его полное отуречивание
|В Армении расширяют программу преодоления бесплодия
|Пашинян: Глава МВД и его замы будут назначены на следующей неделе
|Пашинян засомневался в договороспособности Баку
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Новый год в Идраме начинаем подведением итогов 2022 года
|Абдулаева мечет икру, называя блокаду Арцаха мерой по обеспечению мира
|Мы ожидаем осуществления Россией конкретных усилий по разблокированию Лачинского коридора - МИД РА
|На карту поставлены жизни людей – Карен Басс
|Израильская пресса «вспомнила» о Нагорном Карабахе
|Пять главных событий АРМЕНАЛа в 2022 году
|США продолжает взаимодействовать с партнерами для способствования прямого диалога между Азербайджаном и Арменией – Нед Прайс
|Genocide Watch призвала администрацию США осудить Азербайджан за создание гуманитарного кризиса в Арцахе
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|"Нерушимое братство" ОДКБ пройдет в Армении
|Посол РФ: "Российский миротворческий контингент вносил и продолжает вносить решающий вклад в обеспечение безопасности и жизнедеятельности армянского населения Нагорного Карабаха.
|Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН
|Рубен Варданян о блокаде Арцаха: Это шоу, организованное правительством Азербайджана
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Какая погода ждет граждан Армении в новогодние праздники? Синоптики дали прогноз
|Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
|Каро Пайлан обратился к Эрдогану по вопросу разблокирования Лачинского коридора
|Москва: Военно-техническое сотрудничество Турции и Азербайджана не должно нарушать баланс сил в Закавказье
|Читать больше
АрмИнфо.До конца 2026 года в Армении будет построено и отремонтировано 50 медучреждений. Об этом сообщил руководитель программ Министерства здравоохранения Армении Ерванд Элибекян.На эти цели, по предварительным данным, будет потрачено более 50 млрд. драмов.
Из 50 медучреждений, по его словам, 20 приходится на медцентры, 20 - амбулатории и 10 - поликлиники.
Элибекян заметил, что в течение последних 2 лет идут работы по строительство/ремонту 13 медцентров (из коих 7 - строительство, 6 - капитальный ремонт). На эти работы, как он сообщил, было направлено 23 млрд. драмов. Было также отмечено, что в 2023 году будут сданы в эксплуатацию медцентры в Гегаркуникской и Вайоцдзорской областях.
В этой связи министр здравоохранения Анаит Аванесян добавила, что основной целью ведомства является предоставление на должном уровне медицинской помощи населению. <Темпы строительства должны сохраняться, чтобы в течение 2 лет наши инфраструктуры соответствовали всем стандартам>, - подчеркнула она
|Матери в Арцахе призывают МККК в полной мере выполнить свои гуманитарные обязательства
|Никол Пашинян сделал ряд кадровых назначений
|Ваге Казарян возглавил МВД Армении
|Сергею Параджанову - 99!
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
|Всеармяский фонд <Айстан> призывает разблокировать аэропорт Степанакерта
|МОНКС обнародовал график первого этапа единых экзаменов на 2023-2024 учебный год
|Вардан Осканян: Открытие Лачинского коридора должнo стать результатом совместного, смелого решения властей Армении и Арцаха
|Эксперты оценили предложение Минюста Армении отключать Интернет в условиях военного положения
|В Арцахе обсуждают возможность введения талонной системы
|Выявлено 1200 килограмм сига, выловленного браконьерами в озере Севан
|Спикер парламента НКР в 29-ый день блокады: нас не нужно жалеть, нам нужны видимые и действенные шаги
|До конца 2026 года в Армении будет построено и отремонтировано 50 медучреждений
|В Ереванском зоопарке проведут широкомасштабные строительные работы
|Глава МИД Армении провел переговоры с оценочной группой ЕС
|Вашингтон: блокировка Лачинского коридора препятствует мирному процессу и подрывает международное доверие
|Александринский театр хочет приехать в Армению
|Правозащитник: Перекрытие Бердзорского коридора и блокада РВБ в Гюмри организованы из одного центра
|Председатель Национального собрания Франции посетит Армению
|Температура воздуха в Армении понизится на 4- 6 градусов - МОС
|В Армении есть закрытые автомобильные дороги, КПП <Верхний Ларс> открыт
|В СНБ Арцаха опровергли ложь азербайджанской стороны
|Спецслужбы Азербайджана живо интересуются складывающейся в Арцахе гуманитарной ситуацией
|IGFМ надеется на реакцию Германии на сложившуюся в Арцахе гуманитарную катастрофу
|Виталий Баласанян освобожден от должности главы Совбеза Республики Арцах
|Global Firepower об армиях закавказских стран
|Официальный Ереван приветствует отмену Турцией запрета на авиаперевозки грузов для Армении
|Рубен Варданян: Ничто не может сломить нашу волю к жизни на Родине
|.Глава МИД Армении рассказал послу Франции о гуманитарной ситуации в Арцахе из-за блокады Лачинского коридора
|Министр: Интенсивность заражения гриппом H1N1 в Армении сохраняется
|В МИД Армении прокомментировали гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе на фоне азербайджанской блокады
|В Армении при поддержке USAID будет реализована программа "Гражданское образование и участие Армении"
|Глава Следкома считает обоснованными обвинения в адрес двух бывших командующих Армии обороны Республики Арцах
|Спикер парламента Арцаха обратился к лидерам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ
|Эрдоган обсудил с Путиным проект газового хаба и турецкое посредничество по Украине
|Следком Армении: в ходе 44-х дневной войны официальный Баку привлек большое число международных террористов
|Востоковед: Ближайшая перспектива Закавказья - его полное отуречивание
|В Армении расширяют программу преодоления бесплодия
|Пашинян: Глава МВД и его замы будут назначены на следующей неделе
|Пашинян засомневался в договороспособности Баку
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Новый год в Идраме начинаем подведением итогов 2022 года
|Абдулаева мечет икру, называя блокаду Арцаха мерой по обеспечению мира
|Мы ожидаем осуществления Россией конкретных усилий по разблокированию Лачинского коридора - МИД РА
|На карту поставлены жизни людей – Карен Басс
|Израильская пресса «вспомнила» о Нагорном Карабахе
|Пять главных событий АРМЕНАЛа в 2022 году
|США продолжает взаимодействовать с партнерами для способствования прямого диалога между Азербайджаном и Арменией – Нед Прайс
|Genocide Watch призвала администрацию США осудить Азербайджан за создание гуманитарного кризиса в Арцахе
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|"Нерушимое братство" ОДКБ пройдет в Армении
|Посол РФ: "Российский миротворческий контингент вносил и продолжает вносить решающий вклад в обеспечение безопасности и жизнедеятельности армянского населения Нагорного Карабаха.
|Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН
|Рубен Варданян о блокаде Арцаха: Это шоу, организованное правительством Азербайджана
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Какая погода ждет граждан Армении в новогодние праздники? Синоптики дали прогноз
|Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
|Каро Пайлан обратился к Эрдогану по вопросу разблокирования Лачинского коридора
|Москва: Военно-техническое сотрудничество Турции и Азербайджана не должно нарушать баланс сил в Закавказье
|Читать больше
|Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
|Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
|Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
|Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
|Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
|Читать больше
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
|Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
|МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
|Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
|Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог
|Фонд "Татоян": Блокада единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, организована властями Азербайджана
|Глава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллеге
|Экс-омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации блокады мирного населения Арцаха
|6 декабря в Армении стартует 10-й юбилейный фестиваль имени Арама Хачатуряна
|Посол России: Не может быть устойчивого мира, без справедливого урегулирования конфликта