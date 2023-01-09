Понедельник, 9 Января 2023 13:46

АрмИнфо.До конца 2026 года в Армении будет построено и отремонтировано 50 медучреждений. Об этом сообщил руководитель программ Министерства здравоохранения Армении Ерванд Элибекян.На эти цели, по предварительным данным, будет потрачено более 50 млрд. драмов.

Из 50 медучреждений, по его словам, 20 приходится на медцентры, 20 - амбулатории и 10 - поликлиники.

Элибекян заметил, что в течение последних 2 лет идут работы по строительство/ремонту 13 медцентров (из коих 7 - строительство, 6 - капитальный ремонт). На эти работы, как он сообщил, было направлено 23 млрд. драмов. Было также отмечено, что в 2023 году будут сданы в эксплуатацию медцентры в Гегаркуникской и Вайоцдзорской областях.

В этой связи министр здравоохранения Анаит Аванесян добавила, что основной целью ведомства является предоставление на должном уровне медицинской помощи населению. <Темпы строительства должны сохраняться, чтобы в течение 2 лет наши инфраструктуры соответствовали всем стандартам>, - подчеркнула она