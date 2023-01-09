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АрмИнфо. Весной этого года в Ереванском зоопарке ожидаются широкомасштабные строительные работы. Как говорится на официальной странице Зоопарка в Фейсбук, об этом заявил директор учреждения Эдмонд Казарян во время встречи с Аппаратом.
В текущий момент, по его словам, идут работы по строительству вольера для тигров, который будет разделен на 2 части.
Согласно источнику, в ходе встречи участники обсудили также вопросы, связанные с зимовкой животных и отоплением.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
|Всеармяский фонд <Айстан> призывает разблокировать аэропорт Степанакерта
|МОНКС обнародовал график первого этапа единых экзаменов на 2023-2024 учебный год
|Вардан Осканян: Открытие Лачинского коридора должнo стать результатом совместного, смелого решения властей Армении и Арцаха
|Эксперты оценили предложение Минюста Армении отключать Интернет в условиях военного положения
|В Арцахе обсуждают возможность введения талонной системы
|Выявлено 1200 килограмм сига, выловленного браконьерами в озере Севан
|Спикер парламента НКР в 29-ый день блокады: нас не нужно жалеть, нам нужны видимые и действенные шаги
|До конца 2026 года в Армении будет построено и отремонтировано 50 медучреждений
|В Ереванском зоопарке проведут широкомасштабные строительные работы
|Глава МИД Армении провел переговоры с оценочной группой ЕС
|Вашингтон: блокировка Лачинского коридора препятствует мирному процессу и подрывает международное доверие
|Александринский театр хочет приехать в Армению
|Правозащитник: Перекрытие Бердзорского коридора и блокада РВБ в Гюмри организованы из одного центра
|Председатель Национального собрания Франции посетит Армению
|Температура воздуха в Армении понизится на 4- 6 градусов - МОС
|В Армении есть закрытые автомобильные дороги, КПП <Верхний Ларс> открыт
|В СНБ Арцаха опровергли ложь азербайджанской стороны
|Спецслужбы Азербайджана живо интересуются складывающейся в Арцахе гуманитарной ситуацией
|IGFМ надеется на реакцию Германии на сложившуюся в Арцахе гуманитарную катастрофу
|Виталий Баласанян освобожден от должности главы Совбеза Республики Арцах
|Global Firepower об армиях закавказских стран
|Официальный Ереван приветствует отмену Турцией запрета на авиаперевозки грузов для Армении
|Рубен Варданян: Ничто не может сломить нашу волю к жизни на Родине
|.Глава МИД Армении рассказал послу Франции о гуманитарной ситуации в Арцахе из-за блокады Лачинского коридора
|Министр: Интенсивность заражения гриппом H1N1 в Армении сохраняется
|В МИД Армении прокомментировали гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе на фоне азербайджанской блокады
|В Армении при поддержке USAID будет реализована программа "Гражданское образование и участие Армении"
|Глава Следкома считает обоснованными обвинения в адрес двух бывших командующих Армии обороны Республики Арцах
|Спикер парламента Арцаха обратился к лидерам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ
|Эрдоган обсудил с Путиным проект газового хаба и турецкое посредничество по Украине
|Следком Армении: в ходе 44-х дневной войны официальный Баку привлек большое число международных террористов
|Востоковед: Ближайшая перспектива Закавказья - его полное отуречивание
|В Армении расширяют программу преодоления бесплодия
|Пашинян: Глава МВД и его замы будут назначены на следующей неделе
|Пашинян засомневался в договороспособности Баку
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Новый год в Идраме начинаем подведением итогов 2022 года
|Абдулаева мечет икру, называя блокаду Арцаха мерой по обеспечению мира
|Мы ожидаем осуществления Россией конкретных усилий по разблокированию Лачинского коридора - МИД РА
|На карту поставлены жизни людей – Карен Басс
|Израильская пресса «вспомнила» о Нагорном Карабахе
|Пять главных событий АРМЕНАЛа в 2022 году
|США продолжает взаимодействовать с партнерами для способствования прямого диалога между Азербайджаном и Арменией – Нед Прайс
|Genocide Watch призвала администрацию США осудить Азербайджан за создание гуманитарного кризиса в Арцахе
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|"Нерушимое братство" ОДКБ пройдет в Армении
|Посол РФ: "Российский миротворческий контингент вносил и продолжает вносить решающий вклад в обеспечение безопасности и жизнедеятельности армянского населения Нагорного Карабаха.
|Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН
|Рубен Варданян о блокаде Арцаха: Это шоу, организованное правительством Азербайджана
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
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|Каро Пайлан обратился к Эрдогану по вопросу разблокирования Лачинского коридора
|Москва: Военно-техническое сотрудничество Турции и Азербайджана не должно нарушать баланс сил в Закавказье
|Читать больше
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