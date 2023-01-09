Понедельник, 9 Января 2023 13:43

АрмИнфо. Весной этого года в Ереванском зоопарке ожидаются широкомасштабные строительные работы. Как говорится на официальной странице Зоопарка в Фейсбук, об этом заявил директор учреждения Эдмонд Казарян во время встречи с Аппаратом.

В текущий момент, по его словам, идут работы по строительству вольера для тигров, который будет разделен на 2 части.

Согласно источнику, в ходе встречи участники обсудили также вопросы, связанные с зимовкой животных и отоплением.