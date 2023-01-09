Понедельник, 9 Января 2023 13:41

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял членов группы технической оценки ЕС во главе с Марчином Видрой.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, группа была командирована в Армению для рассмотрения возможности развертывания новой гражданской миссии ЕС. Во встрече также приняла участие глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Стороны коснулись работы мониторинговой миссии ЕС, завершившейся 19 декабря. В этом контексте Мирзоян высоко оценил роль наблюдательной миссии в укреплении стабильности в регионе и предотвращении новых агрессий против Армении и выразил готовность к продолжению сотрудничества. Также был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что 20 декабря 2022 года верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что 19 декабря мониторинговая группа ЕС в Армении (EUMCAP), запущенная в октябре, завершила свой мандат. Боррель напомнил, что миссия была развернута 20 октября на основании договоренности между лидерами Армении, Азербайджана, Совета Европы и Франции с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации на местах. Совет - по согласованию с властями Армении - решил, что существующая миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM в Грузии) направит в Армению временную группу помощи в планировании, чтобы повысить осведомленность ЕС о ситуации с безопасностью и внести свой вклад в планирование и подготовку возможной гражданской миссии по Общей политике безопасности и обороны (CSDP) в стране.