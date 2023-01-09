Понедельник, 9 Января 2023 12:51

АрмИнфо. По оценке официального Вашингтона, блокировка Лачинского коридора препятствует мирному процессу и подрывает международное доверие. Об этом заявили в посольстве США в Армении в ответ на вопрос Радио Свобоада.

Отмечается, что США "по-прежнему обеспокоены нарушением доступа к Лачинскому коридору и гуманитарными последствиями ситуации".

"Призываем к полному восстановлению свободного передвижения по коридору. Единственный путь продвижения вперед по всем вопросам - это переговоры", - отмечается в сообщении посольства.

Вместе с тем отмечается, что агентство США по международному развитию реагирует на нужды находящихся в Армении перемещенных лиц, в соответствии с требованиями правительства РА.

Отметим, что днями ранее, постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер в своем Твиттер написал, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что Лачинский коридор заблокирован уже более трех недель, что создает серьезную гуманитарную ситуацию.

"Мы благодарим МККК за предоставление критически важной помощи в течение этого времени, но призываем Азербайджан и Россию немедленно восстановить доступ", - отметил американский дипломат.

Эта запись Карпентера вызвала неадекватную реакцию в Азербайджане. Официальный Баку выступил с гневным и неадекватным заявлением в адрес американского дипломата.

Стоит также добавить, что в конце прошлой неделе состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном и администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Глава МИД РА представил директору USAID ухудшающуюся гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате блокировки Азербайджаном с 12 декабря Лачинского коридора, единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией. Мирзоян подчеркнул, что действия Азербайджана направлены на то, чтобы подвергнуть 120 тысяч армян Арцаха этнической чистке.

Подчеркнув, что Азербайджан грубо нарушает обязательства, взятые на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, министр иностранных дел РА отметил важность четких шагов международного сообщества, направленных на восстановление нормального функционирования Лачинского коридора и на предотвращение гуманитарной катастрофы.