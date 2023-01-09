Понедельник, 9 Января 2023 11:31

АрмИнфо. Национальный драматический театр России (Александринский театр), который является старейшим национальным театром России (основан в 1756 году - Ред.) рассматривает возможность провести Дни Александринского театра в Армении. Об этом заявил директор театра Сергей Емельянов.

<На творческой карте мы обозначили Армению, Сербию и масштабные Дни Александринского театра в Москве со 2 по 8 апреля на сцене МХТ имени Чехова, в также апрельские гастроли в Петрозаводске>, - подчеркнул он.

Как было отмечено, 9 января Дни Александринского театра стартовали в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). <Дни Александринского театра в Республике Сербской открывают цикл наших зарубежных гастрольных проектов в 2023 году>, - сказал Емельянов.

Отметим, что Театр учреждён Сенатским Указом, подписанным дочерью Петра Великого императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года в день Святого Александра Невского. Именно этот театр стал прародителем всех Российских театров, а дата его основания - Днём рождения Русского профессионального театра. Учреждение театра послужило началом государственной политики Российского государства в области театрального искусства. Особый официальный статус театра утверждён в новом названии - Национальный драматический театр России - в январе 2020 года. С 2003 года художественным руководителем театра является режиссёр с европейским именем, народный артист России, лауреат Государственных премий Валерий Фокин