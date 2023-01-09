Понедельник, 9 Января 2023 11:30

АрмИнфо. Банда под названием "Национальный Демократический полюс" (НДП) "героически" осаждает российскую военную базу в Гюмри, требуя открыть Бердзорский коридор.

Любой, кто хоть немного знаком с политологией, понимает, что у российских миротворцев и военной базы, расположенной в Гюмри, совершенно разные функции. Так прокомментировал правозащитник Аветик Ишханян вчерашнюю акцию НДП по блокировке 102-ую РВБ.

Правозащитник обратил внимание, что миротворцы обеспечивает безопасность Арцаха и обязан соблюдать нейтралитет между сторонами, а РВБ, как военная база союзника Армении, обеспечивает безопасность РА в случае возможного нападения Турции.

"Не думаю, что организаторы этой акции не понимают этой, как я уже сказал, элементарной истины. Конечно, понимают. В таком случае возникает вопрос - какова цель этого "героического" поступка?

Цель одна, как первый шаг вывести российских миротворцев из зоны конфликта и обезлюдить Арцах, потому что в 2020 году их план не был полностью реализован. Уже на втором этапе вывести российскую военную базу из Гюмри и сделать Армению плацдармом для Турции. Можно твердо утверждать, что перекрытие Бердзорского коридора и блокада Гюмрийской военной базы были организованы одним и тем же центром", - выразил убеждение Ишханян.

Он также назвал любопытным тот факт, что эти же "герои" когда-то организовывали автопробег в Арцах, "героически" захватили полк ППС (погибли трое полицейских - ред.), а в 2020 г. мало того, что не взяли в руки оружие и не участвовали в войне, а затем не взбунтовались, так и сегодня, вместо того, чтобы напасть на азербайджанских "экологов" и их сторонников, и открыть Бердзорский коридор, организовывают безопасную для них акцию протеста, которая на самом деле проводится по заказу.

Отметим, что политическая сила "Национально-демократический полюс" накануне организовала автопробег из Еревана в Гюмри, с целью заблокировать РВБ. Организаторы мероприятия планировали организовать блокады военной структуры и парализовать ее деятельность, на фоне блокады Лачинского коридора. Однако, полиция РА не допустила участников акции к базе. Около двух сотен граждан, попытались прорваться к базе. Возникла потасовка между демонстрантами и представителями стражей порядка. Около 60 участников акции были задержаны. Оставшаяся часть участников шествием прошли к заднему входу военной базы, выступили там с речами, затем прошлись по центральным улицам Гюмри и завершили свою акцию. В ходе своих выступлений, участники требовали от российских миротворцев, взявших на себя ответственность за бесперебойную работу Лачинского коридора, выполнить взятые на себя обязательства и открыть дорогу. Также звучали призывы вывода базы из Армении, выхода страны из ОДКБ, а также лозунги в поддержку Украины.