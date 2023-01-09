Понедельник, 9 Января 2023 10:34

АрмИнфо. С 9 по 11 января температура воздуха в Армении постепенно понизится на 4-6 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, в Арцахе, а также в областях Лори, Тавуш, Сюник температура воздуха понизится на 8-10 градусов. Днем 9-го января, а также с 10 по 13 января ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 2-5 м/с.

В Ереване днем 9 января и с 10 по 13 января ожидается погода без осадков. Днем 9 января температура воздуха в столице достигнет +3 градуса, к вечеру понизится до 0, а в ночь на 10 января - до - 5 градусов.