Понедельник, 9 Января 2023 10:18

АрмИнфо. В Армении есть закрытые автомобильные дороги. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как отмечается в сообщении, закрыты автомобильные дороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амеберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацонтской области.

Согласно полученным данным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

<Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах>, - говорится в сообщении.