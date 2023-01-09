Понедельник, 9 Января 2023 10:15

АрмИнфо. Гражданин Арцаха Торос Казарян попал под контроль ВС Азербайджана в административном районе города Чартар еще 1 января. Об этом говорится в сообщении Служба национальной безопасности Арцаха, в связи с распространенным в азербайджанских социальных сетях видео, где якобы гражданин НКР просит еду у азербайджанцев.

Согласно ведомству, 1 января житель города Чартар Мартунинского района Республики Арцах Торос Казарян, занимающийся животноводством, не вернулся домой с пастбища, в связи с чем были начаты оперативно-розыскные мероприятия.

"Поскольку существовала высокая вероятность того, что последний, имея проблемы со здоровьем, мог заблудиться и пересечь территорию, находящуюся под контролем азербайджанских ВС, об этом также было сообщено руководству российских миротворческих сил в Арцахе с целью получения информации от азербайджанской стороны.

С 1 по 8 января азербайджанская сторона не только не подтверждала, но и отрицала, что Т.Казарян находится у них. Чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье нашего гражданина, мы продолжили переговоры с азербайджанской стороной при посредничестве миротворцев без огласки, в результате чего Азербайджан 8 января подтвердил факт нахождения Казаряна у них и передал его российским миротворцам на перекрытом участке автодороги Степанакерт-Горис, представив ситуацию по иному, исходя из политико-пропагандистский соображений", - отметили в СНБ Арцаха.

Казарян, переданный арцахской стороне, уже обследован, врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Также сообщается, что в рамках уголовного производства, возбужденного правоохранительными органами Ацаха, будут приняты все меры для полного выяснения обстоятельств дела.

"Спектакль, устроенный азербайджанской стороной, еще раз доказывает, что ее цель не в том, чтобы принять реальность, а ввести в заблуждение международное сообщество и внутреннюю аудиторию лживыми тезисами и пропагандистскими материалами", - говорится в сообщении СНБ НКР.

Напомним, что с 12 декабря азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию.