Воскресенье, 8 Января 2023 15:22

АрмИнфо. Спецслужбы Азербайджана пытаются собрать информацию о последствиях блокады Арцаха с помощью социальных сетей. Об этом сообщает Служба национальной безопасности Республики Арцах. СНБ выявила многочисленные случаи попыток сбора информация, посредством фейковых учетных записей, открытых на имя граждан Арцаха, и через взломанные страницы в Facebook.

СНБ Республики Арцах сообщает, что спецслужбы Азербайджана пытаются собрать информацию о продовольствии, недостающих продуктах первой необходимости и гуманитарной помощи в Арцахе, отправляя различные вопросы или публикуя сообщения в группах Facebook.

В связи с этим СНБ обратилось к согражданам с призывом воздержаться от публичных дискуссий и предоставления информации в социальных сетях по вопросам, связанным с внутренней и внешней безопасностью Республики Арцах.

Напомним, что Республика Арцах находится в полной блокаде с 12 декабря. Азербайджанская сторона посредством спланированной спецоперации, целенаправленно, под предлогом гуманитарной акции, заблокировала единственную дорогу, соединяющую Арцах с внешним миром. Цель - вытеснить 120 тыс коренного армянского населения с ее исторической родины.

Согласно официальной информации с 9 января в Арцахе в связи с созданным Баку гуманитарным кризисом будет временно приостановлена работа дошкольных учреждений в связи со сложностями организации питания для детей. Также будет приостановлена работа дошкольных групп в школах и классов продленного дня. Общеобразовательные школы продолжат работать в нормальном режиме.