Суббота, 7 Января 2023 21:08

АрмИнфо. В связи с чрезвычайной гуманитарной ситуацией Международное общество по правам человека (IGFM) предостерегает от этнической чистки Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Об этом говорится на официальном сайте этой, находящейся в Германии, международной организации.

По данным IGFM, блокада намеренно используется со стороны Баку для того, чтобы измотать армянское население Нагорного Карабаха через дефицит и трудности и, таким образом, изгнать его с родных мест. В IGFМ призывают правительство Германии исходя из вышесказанного четко позиционировать себя по отношению к Азербайджану.

По данным организации, среди тех кто заблокировал единственную дорогу в Арцах не столько экологисты, сколько азербайджанские военнослужащие из спецслужб и другие «активисты», которые принадлежат к финансируемым государством неправительственным организациям. У IGFМ есть подробный доклад по этому вопросу.

В заявлении отмечается, что пассивная позиция по этому поводу федерального правительства Германии разочаровывает, необходимы интенсивные дипломатические усилиям по разрядке драматической ситуации и четкие действия с учетом ухудшающейся ситуации.