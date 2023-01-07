|IGFМ надеется на реакцию Германии на сложившуюся в Арцахе гуманитарную катастрофу
|Виталий Баласанян освобожден от должности главы Совбеза Республики Арцах
|Global Firepower об армиях закавказских стран
|Официальный Ереван приветствует отмену Турцией запрета на авиаперевозки грузов для Армении
|Рубен Варданян: Ничто не может сломить нашу волю к жизни на Родине
|.Глава МИД Армении рассказал послу Франции о гуманитарной ситуации в Арцахе из-за блокады Лачинского коридора
|Министр: Интенсивность заражения гриппом H1N1 в Армении сохраняется
|В МИД Армении прокомментировали гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе на фоне азербайджанской блокады
|В Армении при поддержке USAID будет реализована программа "Гражданское образование и участие Армении"
|Глава Следкома считает обоснованными обвинения в адрес двух бывших командующих Армии обороны Республики Арцах
|Спикер парламента Арцаха обратился к лидерам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ
|Эрдоган обсудил с Путиным проект газового хаба и турецкое посредничество по Украине
|Следком Армении: в ходе 44-х дневной войны официальный Баку привлек большое число международных террористов
|Востоковед: Ближайшая перспектива Закавказья - его полное отуречивание
|В Армении расширяют программу преодоления бесплодия
|Пашинян: Глава МВД и его замы будут назначены на следующей неделе
|Пашинян засомневался в договороспособности Баку
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Новый год в Идраме начинаем подведением итогов 2022 года
|Абдулаева мечет икру, называя блокаду Арцаха мерой по обеспечению мира
|Мы ожидаем осуществления Россией конкретных усилий по разблокированию Лачинского коридора - МИД РА
|На карту поставлены жизни людей – Карен Басс
|Израильская пресса «вспомнила» о Нагорном Карабахе
|Пять главных событий АРМЕНАЛа в 2022 году
|США продолжает взаимодействовать с партнерами для способствования прямого диалога между Азербайджаном и Арменией – Нед Прайс
|Genocide Watch призвала администрацию США осудить Азербайджан за создание гуманитарного кризиса в Арцахе
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|"Нерушимое братство" ОДКБ пройдет в Армении
|Посол РФ: "Российский миротворческий контингент вносил и продолжает вносить решающий вклад в обеспечение безопасности и жизнедеятельности армянского населения Нагорного Карабаха.
|Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН
|Рубен Варданян о блокаде Арцаха: Это шоу, организованное правительством Азербайджана
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Какая погода ждет граждан Армении в новогодние праздники? Синоптики дали прогноз
|Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
|Каро Пайлан обратился к Эрдогану по вопросу разблокирования Лачинского коридора
|Москва: Военно-техническое сотрудничество Турции и Азербайджана не должно нарушать баланс сил в Закавказье
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Фонд Dopomoga.am за неполный год своей деятельности успел оказать помощь 1500 беженцам из Украины
|Мария Захарова назвала фейком заявления о "принуждении" Еревана вступить в Союзное государство и предоставить экстерриториальный коридор
|Мария Захарова назвала неприемлемой критику в адрес РФ и РМК в Нагорном Карабахе на фоне блокады Лачинского коридора
|Песков прокомментировал предложение Пашиняна ввести международных миротворцев в Арцах
|Захарова: Россия учитывает союзнические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Aрменуи Арутюнян назначена заместителем министра юстиции
|Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
|В Казахстане единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров призывает ИТ-сообщество к совместному развитию экосистемы
|Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
|Армения сможет обратиться в Международный уголовный суд с исками о военных преступлениях Азербайджана
|Лавров: Именно Ереван и Баку задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора
|Российский востоковед назвал основную задачу блокирования Лачинского коридора
|РФ должна разъяснить свою позицию по Лачинскому коридору - Пашинян
|Омбудсмен Армении выразила обеспокоенность некоторыми пунктами законопроекта "О правовом режиме военного положения"
|Давид Бабаян: В ряде ключевых геополитических пространств начался новый виток геополитического форматирования
|Премьер-министр РА: Солдат силен спиной, и чем крепче спина, тем сильнее солдат
|Арман Татоян призвал МККК предпринять четкие шаги по защите людей в Арцахе
|Кылыч: путь к повышению благосостояния граждан Армении лежит через урегулирование турецко-армянских отношений
|В Арцахе приостановлена эксплуатация рудника компании Base Metals
|Власти не должны спокойно сидеть, когда 120 тысяч соотечественников в Арцахе находятся в окружении - депутат
|Ученый совет университета им. Брюсова требует от правительства Армении немедленно подтвердить результаты выборов ректора
|Америабанк назван лучшим банком по обмену валюты в Армении по версии журнала Global Finance
|Баку выразил протест Парижу из-за поддержки французских политиков Армении и Арцаха
|Читать больше
АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указы, согласно которым освобожден от должности секретаря Совета безопасности.Виталий Баласанян. Секретарем Совбеза назначен генерал-майор Арарат Мелкумян. Ранее генерал занимал должность первого заместителя директора Службы национальной безопасности Республики Арцах.
|IGFМ надеется на реакцию Германии на сложившуюся в Арцахе гуманитарную катастрофу
|Виталий Баласанян освобожден от должности главы Совбеза Республики Арцах
|Global Firepower об армиях закавказских стран
|Официальный Ереван приветствует отмену Турцией запрета на авиаперевозки грузов для Армении
|Рубен Варданян: Ничто не может сломить нашу волю к жизни на Родине
|.Глава МИД Армении рассказал послу Франции о гуманитарной ситуации в Арцахе из-за блокады Лачинского коридора
|Министр: Интенсивность заражения гриппом H1N1 в Армении сохраняется
|В МИД Армении прокомментировали гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе на фоне азербайджанской блокады
|В Армении при поддержке USAID будет реализована программа "Гражданское образование и участие Армении"
|Глава Следкома считает обоснованными обвинения в адрес двух бывших командующих Армии обороны Республики Арцах
|Спикер парламента Арцаха обратился к лидерам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ
|Эрдоган обсудил с Путиным проект газового хаба и турецкое посредничество по Украине
|Следком Армении: в ходе 44-х дневной войны официальный Баку привлек большое число международных террористов
|Востоковед: Ближайшая перспектива Закавказья - его полное отуречивание
|В Армении расширяют программу преодоления бесплодия
|Пашинян: Глава МВД и его замы будут назначены на следующей неделе
|Пашинян засомневался в договороспособности Баку
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Новый год в Идраме начинаем подведением итогов 2022 года
|Абдулаева мечет икру, называя блокаду Арцаха мерой по обеспечению мира
|Мы ожидаем осуществления Россией конкретных усилий по разблокированию Лачинского коридора - МИД РА
|На карту поставлены жизни людей – Карен Басс
|Израильская пресса «вспомнила» о Нагорном Карабахе
|Пять главных событий АРМЕНАЛа в 2022 году
|США продолжает взаимодействовать с партнерами для способствования прямого диалога между Азербайджаном и Арменией – Нед Прайс
|Genocide Watch призвала администрацию США осудить Азербайджан за создание гуманитарного кризиса в Арцахе
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|"Нерушимое братство" ОДКБ пройдет в Армении
|Посол РФ: "Российский миротворческий контингент вносил и продолжает вносить решающий вклад в обеспечение безопасности и жизнедеятельности армянского населения Нагорного Карабаха.
|Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН
|Рубен Варданян о блокаде Арцаха: Это шоу, организованное правительством Азербайджана
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Какая погода ждет граждан Армении в новогодние праздники? Синоптики дали прогноз
|Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
|Каро Пайлан обратился к Эрдогану по вопросу разблокирования Лачинского коридора
|Москва: Военно-техническое сотрудничество Турции и Азербайджана не должно нарушать баланс сил в Закавказье
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Фонд Dopomoga.am за неполный год своей деятельности успел оказать помощь 1500 беженцам из Украины
|Мария Захарова назвала фейком заявления о "принуждении" Еревана вступить в Союзное государство и предоставить экстерриториальный коридор
|Мария Захарова назвала неприемлемой критику в адрес РФ и РМК в Нагорном Карабахе на фоне блокады Лачинского коридора
|Песков прокомментировал предложение Пашиняна ввести международных миротворцев в Арцах
|Захарова: Россия учитывает союзнические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Aрменуи Арутюнян назначена заместителем министра юстиции
|Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
|В Казахстане единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров призывает ИТ-сообщество к совместному развитию экосистемы
|Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
|Армения сможет обратиться в Международный уголовный суд с исками о военных преступлениях Азербайджана
|Лавров: Именно Ереван и Баку задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора
|Российский востоковед назвал основную задачу блокирования Лачинского коридора
|РФ должна разъяснить свою позицию по Лачинскому коридору - Пашинян
|Омбудсмен Армении выразила обеспокоенность некоторыми пунктами законопроекта "О правовом режиме военного положения"
|Давид Бабаян: В ряде ключевых геополитических пространств начался новый виток геополитического форматирования
|Премьер-министр РА: Солдат силен спиной, и чем крепче спина, тем сильнее солдат
|Арман Татоян призвал МККК предпринять четкие шаги по защите людей в Арцахе
|Кылыч: путь к повышению благосостояния граждан Армении лежит через урегулирование турецко-армянских отношений
|В Арцахе приостановлена эксплуатация рудника компании Base Metals
|Власти не должны спокойно сидеть, когда 120 тысяч соотечественников в Арцахе находятся в окружении - депутат
|Ученый совет университета им. Брюсова требует от правительства Армении немедленно подтвердить результаты выборов ректора
|Америабанк назван лучшим банком по обмену валюты в Армении по версии журнала Global Finance
|Баку выразил протест Парижу из-за поддержки французских политиков Армении и Арцаха
|Читать больше
|Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
|Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
|Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
|Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
|Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
|Читать больше
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
|Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
|МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
|Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
|Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог
|Фонд "Татоян": Блокада единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, организована властями Азербайджана
|Глава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллеге
|Экс-омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации блокады мирного населения Арцаха
|6 декабря в Армении стартует 10-й юбилейный фестиваль имени Арама Хачатуряна
|Посол России: Не может быть устойчивого мира, без справедливого урегулирования конфликта