Суббота, 7 Января 2023 01:46

АрмИнфо. Азербайджан занял 57 место в международном рейтинге «Global Firepower» в 2023 году среди 145 стран по военной мощи. Грузия утвердилась на 85-ом, а Армения на 94-ом месте.

Как отмечают азербайджанские СМИ, при составлении рейтинга учитываются 60 индивидуальных факторов для определения показателя той или иной страны. В расчет принимаются количественные показатели и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил и так далее.

Кроме того, учитываются наличие природных ресурсов, рабочей силы, транспортные и логистические возможности государства. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательной способности.

При этом по количеству танков, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и самоходных артиллерийский установок (САУ) Азербайджан входит в топ-30 стран мира. По оценкам "Global Firepower", Баку располагает 920 танками (25-е место), 323 РСЗО (18-е место) и 167 САУ (28-е место). @dezhurniy