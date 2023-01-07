Суббота, 7 Января 2023 00:28

АрмИнфо. В этом году мы празднуем Рождество в условиях блокады. Тем не менее, дух нашего народа стойкий, и ничто не может сломить нашу волю к жизни на Родине.Такую запись сдедал на своей страничке в Twitter госминистр Республики Арцах Рубен Варданян.

В нашей истории, отметил Варданян, были гораздо более сложные периоды. Те, кто хотели завоевать нашу родину, приходили и уходили, а мы продолжали жить на нашей святой земле тысячелетиями и будем жить дальше. Любой сложный период проходит, наши ценности, наше наследие, наша вера — неизменны.

Дорогие жители Арцаха, с Рождеством!