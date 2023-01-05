Четверг, 5 Января 2023 22:38

АрмИнфо Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян на встрече с послом Франции в РА Анн Луйо представил ситуацию, сложившуюся вследствие блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, подчеркнув, что оказавшиеся в блокаде вследствие незаконных действий Азербайджана 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха сталкиваются с постепенно углубляющимся гуманитарным кризисом.

Как сообщает МИД РА, Арарат Мирзоян подчеркнул важность последовательной и адресной реакции международного сообщества и шагов, направленных на открытие Лачинского коридора в соответствии с обязательствами Азербайджана, закрепленными в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.

В этом контексте министр иностранных дел Армении высоко оценил позицию французской стороны, выразив удовлетворение также призывами Франции в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН 20 декабря 2022 года и прилагаемыми в дальнейшем усилиями.

Напомним, Арцах в блокаде с 12 декабря. Азербайджанская сторона целенаправленно, под предлогом гуманитарной акции заблокировала единственную дорогу, соединяющую Арцах с внешним миром. Цель вытеснить коренное армянское население с их исторической родины.